Tot 15 jaar voor dodelijke rip in Breda

Vijf jonge mannen en een vrouw hebben van de rechtbank in Breda tot 15 jaar cel gekregen voor het doodschieten van de Bredase drugshandelaar Kaan S. (26). Die schietpartij was op zondagavond 8 april 2018 in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda.

De rechtbank in Breda vindt dat ze allemaal schuldig zijn aan de doodslag van de Bredanaar. Er was een andere aanwezige die ongedeerd bleef. Wat hem betreft vindt de rechtbank ook een poging doodslag bewezen. De officier van justitie had tot 18 jaar geëist.

De afspraak was dat S. acht kilo wiet zou gaan verkopen aan de groep Limburgse twintigers. Maar de rechtbank denkt dat het de bedoeling was om de drugs te gaan roven. De bezoekers hadden zich vermomd met een pruik en bivakmutsen en kogelwerende vesten aan. Ze gingen de flat binnen met een automatisch geweer en een pistool.

Direct werd door de deur geschoten en Kaan werd geraakt door drie kogels. De schutter was volgens de rechters Sofyan S.. Zijn vriendin en de anderen pakten de wiet mee en sloegen op de vlucht.

De groep reed terug naar Limburg. De wapens werd onderweg in de berm van snelweg A58 gedumpt.

Sofyan S. kreeg eerder zes jaar cel voor een schietpartij in Limburg.