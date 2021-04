Tot 3,5 jaar cel voor amfetaminelab bij zwembad in Vleuten (VIDEO)

Print This Post

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag twee mannen van 40 en 42 jaar uit Eindhoven en een 54-jarige man uit Vleuten veroordeeld tot drie en 3,5 jaar cel voor betrokkenheid bij een drugslab. In het lab aan de Ter Weydeweg in Vleuten (bij Utrecht) werd amfetamine gemaakt.

De politie trof in de nacht van 9 op 10 juli 2020 een draaiend drugslab aan in de technische ruimte van een zwembad. Op het perceel in Vleuten waren ook een groot aantal voorwerpen en stoffen aanwezig die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs.

Tijdens de inval werden zes verdachten aangehouden. De Eindhovenaren werden op heterdaad betrapt; zij renden het drugslab uit toen de politie het perceel binnenviel. Volgens de rechtbank waren zij feitelijk verantwoordelijk voor de productie.

De 54-jarige man is de eigenaar van het erf. Hij krijgt met 3,5 jaar cel de hoogste straf, omdat hij naast 3,5 gram cocaïne en 1,9 gram amfetamine ook een vuurwapen en 234 patronen in bezit had.

Ook de 42-jarige man uit Eindhoven had een vuurwapen en patronen in bezit. Hij krijgt een celstraf van 40 maanden. De 40-jarige man is veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn aandeel in het geheel.

Volgens de rechtbank maakten de drie verdachten zich schuldig aan voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs en het bereiden van amfetamineolie.