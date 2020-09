Tot 3,5 jaar cel voor ontploft drugslab met dode in Den Dungen

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag twee mannen uit Kerkrade van 36 en 37 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor betrokkenheid bij een amfetaminelab in het Brabantse Den Dungen. Een 34-jarige plaatsgenoot krijgt 2,5 jaar cel. De 36-jarige vierde verdachte Etienne A. kwam bij een explosie tijdens de productie om het leven.

Kookketels

De politie trof in oktober 2019 achterin een kas van een tuincentrum in Den Dungen een drugslab aan. Er stonden jerrycans, gasflessen, een wiettent en andere goederen om harddrugs te maken. Ook was er een zogeheten destillatieopstelling aanwezig en een ruimte met drie kookketels. Eén van die ketels was opengebarsten door een ontploffing. In een naastgelegen ruimte lag het lichaam van een dode man; hij bleek door de explosie om het leven te zijn gekomen. De politie hield later de drie verdachten uit Kerkrade aan.

Twee verdachten erkenden dat zij de nacht van de ontploffing in het tuincentrum aanwezig waren. Eén van hen verklaarde echter niets van het drugslab af te weten. Hij was daar naar eigen zeggen alleen om de boel schoon te vegen. Pas toen hij de ontploffing hoorde en ging kijken, zag hij dat er een drugslab aanwezig was.

Vuurwapens en munitie

De andere verdachte zou, toen hij erachter kwam dat er een drugslab zat, in een partytent zijn gaan zitten en daar in slaap zijn gevallen. Deze verklaringen acht de rechtbank volstrekt ongeloofwaardig. Uit de bewijzen blijkt dat de verdachten wel degelijk op de hoogte waren van het lab. Dat deze verdachten proberen de volledige schuld in de schoenen te schuiven van hun overleden medeverdachte, rekent de rechtbank de mannen zwaar aan. Bovendien hadden deze verdachten onder meer vuurwapens, munitie en een taser in bezit. Bij de 37-jarige man weegt ook mee dat hij eerder voor een drugsdelict is veroordeeld.

10 miljoen euro

De politie vermoedt dat het drugslab in Den Dungen een omzet heeft gedraaid ter waarde van 10 miljoen euro. De schatting van de omzet is gebaseerd op de hoeveelheden grondstoffen en afval die in het tuincentrum aan de Spekstraat zijn gevonden. Met de grondstoffen kon bijna 2.000 kilo amfetaminepasta worden gemaakt.

Nadat het tuincentrum op last van de burgemeester een jaar lang werd gesloten, werd het failliet verklaard.