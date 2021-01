Tot 3,5 jaar cel voor speedlab in Didam

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag drie Arnhemmers en een Gravenaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het runnen van een amfetaminelab in Didam. In het lab dat op 10 april 2020 in een woning tegenover het gemeentehuis aan de Endepoelstraat in Didam werd aangetroffen, was ruim 40 liter amfetamine(olie) aanwezig.

De politie vond het drugslab op de bewuste middag na een brandmelding. Ook werden vele chemicaliën en apparaten aangetroffen voor de productie van amfetamine(olie). Het lab was op het moment van aantreffen in werking.

Eerdere drugsdelicten

De rechtbank acht de mannen schuldig aan het samen plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie en handel van synthetische drugs. Volgens de rechtbank ging het om een professioneel drugslab met de bedoeling om grote hoeveelheden amfetamine(olie) te maken. De verdachten bekommerden zich daarbij ‘totaal niet om de schadelijke gevolgen van het handelen voor anderen en het milieu’. Drie van de vier werden eerder veroordeeld voor drugsfeiten.

Alle mannen hadden een eigen rol. De 31-jarige hoofdverdachte uit Grave die 3,5 jaar cel kreeg, had volgens de rechtbank een coördinerende, aansturende en uitvoerende rol in het lab. Hij moet tevens 30.000 euro terugbetalen aan de staat.

‘Kok’

Een 49-jarige ‘kok’ uit Arnhem met een uitvoerende rol krijgt drie jaar cel. Ook moet hij 4.400 euro terugbetalen aan de staat. Een 38-jarige Arnhemmer met een uitvoerende en faciliterende rol krijgt ruim 2,5 jaar cel en een boete van 6.000 euro. De straf van deze man valt iets lager uit dan de 49-jarige, omdat hij geen strafblad heeft.

Een 47-jarige man Arnhemmer krijgt twee jaar cel. Ook hij had een uitvoerende rol. De man krijgt een lagere straf, omdat hij een kortere periode betrokken was bij het drugslab.