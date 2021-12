Tot 4,5 jaar cel voor crystal methlab met Mexicanen in Zeeuws dorp

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft donderdag zes mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor betrokkenheid bij een crystal methlab in de Zeeuwse plaats Westdorpe. Een 55-jarige Tilburger krijgt 4,5 jaar cel, drie Dominicanen (31, 54 en 57) en twee Mexicanen (40 en 49) krijgen vier jaar cel. De straf van de Nederlander valt hoger uit omdat in zijn woning 1.080 gram amfetamine werd gevonden.

Potten op branders

Het drugslab werd op 30 november 2020 opgerold op een boerenerf in Westdorpe (gemeente Terneuzen). Toen de politie de loods binnentrad was het productieproces in volle gang. Zo stonden er potten met chemicaliën op branders, druppelde de destillatiekolf en stonden er bakken met het warme eindproduct in de vriezers af te koelen. In de loods stonden twee caravans waar door de verdachten in gewoond werd.

In het drugslab werden 278 kilo natte en droge metamfetaminekristallen en 350 liter metamfetaminebase (olie) gevonden.

Bewoners ook verdachten

Twee Mexicanen en drie Dominicanen werden dezelfde dag aangehouden, de Tilburger twee maanden later. De bewoners van het perceel, een man en een vrouw, werden eerder ook gearresteerd. Zij zijn nog steeds verdachten in de zaak. Justitie beslist later of ze vervolgd worden.

De zes mannen – tegen wie eerder vijf jaar cel was geëist – ontkennen hun betrokkenheid. Ze verklaarden dat ze in het lab werkten als klusjesman, schoonmaker en lasser. De rechtbank gelooft daar niets van en veroordeelt de zes verdachten tot vier en 4,5 jaar cel.