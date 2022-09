Tot 4,5 jaar cel voor drugshandel in regio Deventer

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag drie mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij drugshandel in de regio Deventer. De hoogste straf van 4,5 jaar cel is voor een 29-jarige man uit Deventer. Hij moet tevens een bedrag van bijna 345.000 euro betalen aan de staat, omdat dit criminele verdiensten zijn uit de drugshandel.

Een 30-jarige man uit Apeldoorn en een 29-jarige man uit de gemeente Deventer krijgen allebei 25 maanden gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke deel zit voor beiden een proeftijd van drie jaar. De Apeldoorner moet ruim 17.000 euro terugbetalen aan de staat en de man uit de gemeente Deventer ruim 56.000 euro.

Arrestaties

Het drietal werd op 6 december 2021 opgepakt na een maandenlang onderzoek waarbij de politie telefoons tapte, peilbakens onder auto’s plakte en observaties deed. Op vijf locaties in de gemeenten Lochem en Deventer werden drugs, contant geld, een vuurwapen, zwaar illegaal vuurwerk en voertuigen in beslag genomen. Van de vijf verdachten bleven er drie vastzitten, die ook vervolgd werden.

Speed, coke en xtc

Volgens de rechtbank handelden de drie mannen samen ongeveer drie jaar lang in verschillende soorten drugs (onder meer xtc, cocaïne, amfetamine en mdma) in de omgeving van onder meer Deventer, Zutphen en Lochem. Ze hadden volgens justitie honderden klanten. Ook hadden ze verschillende hoeveelheden harddrugs en softdrugs in hun bezit.

Kleinere rol

De 29-jarige man uit de gemeente Deventer en de 30-jarige man uit Apeldoorn hadden volgens de rechtbank een kleinere rol in de drugshandel dan de man uit Deventer, maar dragen door het kopen en verkopen van (hard)drugs bij aan het in stand houden van de drugshandel. Daarbij had de Apeldoorner harddrugs, een gaspistool en knalpatronen in zijn bezit.

Hogere straffen dan eis

In twee van de drie zaken vallen de straffen hoger uit dan de eis van de officier van justitie, aangezien de rechtbank van oordeel is dat de eis onvoldoende recht doet aan de ernst en omvang van de handelingen. Dit betreft de zaak van de 29-jarige man uit Deventer en de 30-jarige man uit Apeldoorn. Tegen hen eiste het OM respectievelijk 40 maanden cel (waarvan zes voorwaardelijk) en 24 maanden (waarvan tien voorwaardelijk).