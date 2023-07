Tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor groot amfetaminelab in Nijkerk

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft zeven mannen uit Amsterdam, Diemen, Volendam en Utrecht veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een groot amfetaminelab in een loods in Nijkerk. Een achtste man, de 77-jarige verhuurder van de loods, krijgt 2,5 jaar cel.

Bearcat

Op 10 oktober 2022 viel een arrestatieteam met een Bearcat (een speciaal pantserwagen) een boerderij aan de Prinsenweg binnen in Nijkerk waar een actief drugslab voor de productie van amfetamine werd ontdekt. Er werden acht mannen en twee vrouwen aangehouden.

Briefje met codes

De politie kwam twee mannen op het spoor bij het passeren van een Mercedes Sprinter. Die auto was in 2020 gezien bij een pand waar drugs werd geproduceerd. Bij het doorzoeken van de auto vond de politie onder andere twee verboden jammers (stoorzenders), twee telefoons en een briefje met een soort codes.

Op 10 oktober 2022 reed ook een man in een Mercedes-Benz weg bij hetzelfde perceel in Nijkerk. Ook deze auto werd doorzocht. De politie trof daarbij eenzelfde briefje met codes, een Google Pixel telefoon en een MIFI-kastje aan, waarmee in het geheim kan worden gecommuniceerd.

Inval

Later die dag viel de politie binnen in de loods waar beide auto’s vandaan kwamen. In het pand werd een groot drugslab aangetroffen waar de productie van speed op dat moment volop gaande was. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen aan voor de productie van amfetamine. Een aantal van die grondstoffen kwam ook voor op de gevonden codebriefjes.

DNA

Van de vier mannen (uitvoerders volgens het OM) die in het drugslab werden aangehouden zijn er drie tot 40 maanden cel veroordeeld: het gaat om een 54-jarige man uit Volendam en twee Amsterdammers van 33 en 54. Een 40-jarige man uit Utrecht was langer werkzaam in het lab en krijgt 45 maanden cel. In het drugslab en op spullen die te relateren zijn aan het productieproces, werd DNA van de vier mannen aangetroffen.

Hogere straf

De politie trof groepsappberichten met codetaal aan in de telefoons uit de Mercedes Sprinter. De rechtbank acht bewezen dat de twee mannen van 62 en 60 uit Diemen en Amsterdam in de Mercedes Sprinter de gebruikers waren van deze telefoons. Uit de berichten en de in het lab aangetroffen DNA van beide mannen leidt de rechtbank af dat de mannen in de Mercedes Sprinter de leveranciers waren van grondstoffen voor de productie van amfetamine in het lab in Nijkerk. De rechtbank legt het duo een gevangenisstraf op van 54 maanden. Ze krijgen een hogere straf, omdat de rechtbank hen ook veroordeelt voor de verboden jammers.

Een 60-jarige man uit Amsterdam die in de Mercedes-Benz zat krijgt 51 maanden cel. In het druglab werd op maskers en handschoenen zijn DNA gevonden.

Huurder



De eigenaar van het perceel, een 77-jarige man uit Nijkerk, verhuurde de loods. Op zijn telefoon trof de politie foto’s van het drugslab aan. Hij krijgt 30 maanden cel voor medeplichtigheid aan het produceren van amfetamine in de loods en het voorhanden hebben van amfetamine.