Tot 5 jaar cel en jeugddetentie voor ontploffing Cobra 6 in woning Hengelo

De rechtbank in Almelo heeft donderdag een 26-jarige man veroordeeld tot 5 jaar celstraf voor het veroorzaken van een explosie bij een woning in Hengelo waardoor de bewoonster zwaargewond raakte. De twee destijds minderjarige medeverdachten (nu 17 en 18 jaar) zijn veroordeeld tot jeugddetentie. De drie mannen gooiden zwaar vuurwerk (een Cobra 6) door de slaapkamerruit van de woning.

Blijvend letsel

Op dinsdagavond 22 november 2022 hoort het slachtoffer gerommel en ziet zij een lichtje in de slaapkamer. De vrouw gaat erheen en ziet daar een voorwerp. Ze pakt het op en op dat moment ontploft het in haar rechterhand. Door de ontploffing loopt de vrouw ernstig blijvend letsel op. Ze verliest haar duim, wijsvinger en middelvinger en loopt brandwonden op bij haar hoofd en hals.

‘Zielig voor de hond’

De verdachten zouden naar eigen zeggen rond 22.45 eerst bij de woning van de vrouw hebben aangebeld. Toen ze niet open deed, besloten de verdachten om de Cobra 6 niet door de brievenbus te gooien omdat dat ‘zielig voor de hond’ zou zijn. Daarop gooide een van hen het zwaar vuurwerk door de slaapkamer van de vrouw.

Nachtmerries

Uit de ter terechtzitting voorgedragen slachtofferverklaring blijkt dat de impact voor de vrouw enorm is. Niet alleen moet ze leren leven met een ernstige verminking van haar hand die haar in haar dagelijkse leven zeer beperkt, ook is ze angstig bij het horen van harde knallen. Ze kampt met nachtmerries en slapeloze nachten. Daarnaast heeft het incident haar veel wantrouwen en verdriet opgeleverd.

Levensgevaar

Volgens de rechtbank hebben de mannen ‘op geen enkele manier rekening gehouden met het gevaar dat hun handelen voor het slachtoffer hebben opgeleverd’. Bovendien hebben de drie mannen door het gooien van het explosief ‘levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel van de bewoners van de naast- en bovengelegen woningen veroorzaakt’. Dit alles rekent de rechtbank de mannen zwaar aan.

Straffen

De hoogste straf van 5 jaar is voor 26-jarige man wegens poging tot doodslag. De twee destijds minderjarige medeverdachten (nu 17 en 18 jaar) krijgen respectievelijk 8 maanden jeugddetentie en de PIJ-maatregel opgelegd en 18 maanden jeugddetentie waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moeten ze ook nog 15.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De straf van de 17-jarige jongen valt lager uit, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis en de rechtbank is, met de deskundigen, van oordeel dat een intensieve en langdurige behandeling noodzakelijk is. Gelet op zijn problematiek en het feit dat hij zich eerder niet aan de voorwaarden heeft gehouden, legt de rechtbank een PIJ-maatregel (‘Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen’) op. Naast medeplegen van doodslag is hij ook veroordeeld voor het handelen in harddrugs (10 amfetamine-pillen).

Over een aanleiding voor de explosie en waarom juist de vrouw het doelwit was, is niets duidelijk geworden. Wel verklaarde een van de verdachten dat het originele plan die avond was om geld op te gaan halen bij het slachtoffer.

