Tot 5 jaar cel en tbs voor schietpartij in centrum Purmerend

De rechtbank in Alkmaar heeft vrijdag twee verdachten van 24 en 22 veroordeeld tot respectievelijk 5 jaar en tbs met dwangverpleging en 4 jaar cel voor een schietpartij in juni 2020 in Purmerend. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond.

Provocerend

De schietpartij gebeurde op 14 juni 2020 op het Tramplein in het centrum van Purmerend. De 24-jarige verdachte zat achterop de scooter die werd bestuurd door de 22-jarige man. Het slachtoffer liep op dat moment op straat met zijn vriendin. Hij zag de twee langzaam langsrijden en provocerend naar hem kijken, alsof ze ruzie wilden. De twee verdachten keerden iets verderop om en reden naast het slachtoffer.

Levensgevaarlijk gewond

Die zag dat de 24-jarige man een vuurwapen uit een tas haalde en twee keer schoot. Daarna reden ze weg. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond aan zijn hals. Door ingrijpen van zijn vriendin, een passerende motoragent en medische hulp werd voorkomen dat hij overleed.

Drillrap

De twee verdachten hebben tijdens de zitting geen enkel moment berouw getoond voor het leed dat ze het slachtoffer hebben aangedaan. Uit getapte telefoongesprekken van de 24-jarige verdachte en zijn verklaring tijdens de zitting, blijkt dat hij volgens de rechtbank zelfs een drillrap heeft gemaakt over de schietpartij. In de rap presenteert hij zich als stoere dader, laat hij zich laatdunkend uit over het slachtoffer en rapt hij dat een ruzie met hem fout afloopt. Volgens de rechtbank roept dit weerzin op, maar zegt dit ook iets over zijn beschadigde persoonlijkheid.

Vooropgezet plan en zwakbegaafd

De rechtbank concludeert op grond van het rijgedrag dat er een vooropgezet plan was bij de verdachten om het slachtoffer te beschieten. Ook was er al langere tijd een conflict tussen de schutter en het slachtoffer. Naast de 5 jaar celstraf voor de 24-jarige verdachte, legt de rechtbank hem tbs met dwangverpleging op. Uit rapporten van hulpverleners blijkt dat de verdachte verschillende stoornissen heeft en zwakbegaafd is. Het recidivegevaar is groot.

De 22-jarige verdachte wordt als bestuurder van de scooter aangemerkt als medepleger en krijgt 4 jaar cel. Hij is volgens de rechtbank niet de initiatiefnemer voor de moordpoging.

Daarnaast veroordeelt de rechtbank beide verdachten tot het betalen van ongeveer 27.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer.