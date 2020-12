Tot 5 jaar voor agressieve Rolex-rovers

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag vier mannen van 18, 20, 25 en 29 veroordeeld voor een serie gewelddadige straatroven in Amsterdam-Zuid. Ze hadden het voorzien op dure Rolex-horloges. De drie oudste verdachten krijgen celstraffen van 40 maanden tot vijf jaar. De jongste verdachte wordt volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De eisen waren tot 7 jaar.

BN’ers

De vier mannen sloegen eind 2018 en begin 2019 meerdere malen toe in Amsterdam-Zuid. Ze hadden het voorzien op dragers van dure Rolexen. In alle gevallen werd er bij de overval zo’n horloge buitgemaakt. De overvallers gingen bruut en agressief te werk. Hun slachtoffers (o.a. René van Dam, Quote 500-lid Ronny Rosenbaum en Estelle Cruijff) werden onverhoeds van achteren aangevallen, soms voor de deur van hun eigen woning. Er werd dan hard aan hun arm getrokken om maar zo snel mogelijk het horloge los te krijgen.

Zwaar letsel

In veel gevallen werden de slachtoffers geschopt en geslagen door de vier mannen, die ook actief waren als kickboksers. Meerdere slachtoffers liepen zwaar letsel op, waarvan sommigen tot op de dag van vandaag niet zijn hersteld. Voor alle slachtoffers was de overval een traumatische gebeurtenis.

‘Hongerige geldwolven’

Volgens de rechtbank waren de vier “tijdens hun rooftochten als een groep hongerige geldwolven op zoek naar snel geld”. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat de berovingen in de auto uitgebreid werden nabesproken, waarbij er werd gelachen en grappen werden gemaakt ten koste van het zojuist beroofde slachtoffer.

Geen tbs

De 29-jarige Mourad B. krijgt vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Anders dan het Openbaar Ministerie, vindt de rechtbank dat tbs niet op zijn plaats is. Hoewel het gebruikte geweld schokkend is, is de rechtbank van oordeel dat de delicten in het juiste perspectief (vergeleken met andere straatroven) geplaatst moeten worden.

Mounir C. (25) krijgt met vijf jaar cel de hoogste straf omdat hij niet had meegewerkt aan een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. Ook hij krijgt geen tbs. Oussama A. (20) krijgt 40 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, met daarna intensieve en verplichte begeleiding en behandeling.

De vierde dader was tijdens de overvallen minderjarig. Hij krijgt volgens het jeugdstrafrecht zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.

Daarnaast moet het viertal hun slachtoffers in totaal 115.000 euro schadevergoeding betalen.