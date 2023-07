Tot 7 jaar cel voor No Surrender-leden wegens moordpoging op clublid

Connect on Linked in

De Brugse correctionele rechtbank heeft de voormalig president van motorclub No Surrender uit Ardooie (West-Vlaanderen) veroordeeld tot zeven jaar cel voor een moordpoging op een ander No Surrender-lid. Zeven andere voormalige leden kregen celstraffen van drie tot vijf jaar opgelegd. Dat schrijven Belgische media.

Slachtoffer Pedro B. (52) uit Brugge werd op 15 december 2018 rond 04.30 uur ’s nachts zwaargewond aangetroffen op een industriegebied in Moeskroen. De man verklaarde eerst dat hij door enkele onbekenden was ontvoerd, maar zei elf maanden later dat het ging om een afrekening binnen de West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender.

Gasbrander

Uit onderzoek bleek dat het No Surrender-lid in het clubhuis in Zwevezele een reeks harde vuistslagen en schoppen kreeg, omdat hij berichten zou gestuurd hebben naar de vrouw van een lid dat vastzat. Ook zou B. volgens andere clubleden geld uit de clubkas hebben gestolen. Vervolgens werd zijn hand bewerkt met een bunsenbrander (een kleine gasbrander) en kreeg hij een klauwhamer tegen zijn hoofd geslingerd.

Uiteindelijk werd hij halfnaakt en in de vrieskou voor dood achtergelaten op een industrieterrein in Moeskroen. Hij werd gevonden door een agent die hem toevallig opmerkte, waarna hij in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde. Het slachtoffer raakte blind aan één oog.

Kopstukken

Het Belgische Openbaar Ministerie vervolgde vijftien verdachten in de zaak en eiste in november vorig jaar tien jaar cel voor No Surrender-president Angelo T. (48) en zes jaar voor zijn belangrijkste luitenanten.

Donderdag werd Angelo T. veroordeeld tot zeven jaar cel voor de moordpoging. Andere clubleden kregen celstraffen van drie tot vijf jaar. De vijf jaar cel werd opgelegd aan twee andere kopstukken, vice-president Ward T. (39) en Jelle P. (33), beiden uit Roeselare.