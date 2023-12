Tot 8 jaar cel en schadevergoedingen voor drugslabs in Brabant en Limburg

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag in het drugsonderzoek “Goudhaan” tot acht jaar cel opgelegd aan drie mannen die een criminele organisatie vormden die zich bezighield met de productie van harddrugs. De drie waren betrokken bij drugslabs in Asten, Venlo en Venray. Gedurende het onderzoek werd vastgesteld dat de drie verdachten communiceerden via de gekraakte chatdienst EncroChat.

Natuursteenbedrijf

De mannen waren tussen maart en november 2020 betrokken bij drugslabs in natuurgebied Zwart Water in Venlo en bij mensen op het erf in die omgeving, op een vakantiepark in Oostrum (bij Venray) en bij het natuursteenbedrijf in Asten waarvan de 44-jarige man uit Deurne mede-eigenaar was. Het drugsafval uit de labs voor amfetamine en methamfetamine werd door de verdachten op verschillende locaties in het natuurgebied gedumpt.

Anders dan de officier van justitie stelt, kan de rechtbank op basis van het strafdossier niet vaststellen dat de 59-jarige man uit Venlo de leider van de criminele organisatie was. Hij functioneerde meer als een soort meewerkend voorman. De Venlonaar was immers op verschillende productielocaties aanwezig, gaf adviezen en tips en stond daarmee vooral de 37-jarige man uit Eersel met raad en daad terzijde.

Dekmantel

Die laatste verdachte was niet alleen laborant, maar regelde ook locaties en hardware en was bij alle locaties betrokken. De 44-jarige man uit Deurne had een zeer actieve, maar vooral ondersteunende rol in het geheel. Daarbij gebruikte hij zijn natuursteenbedrijf als dekmantel en stelde zijn bedrijfsbus beschikbaar voor het vervoeren van drugs, grondstoffen en hardware. Hij had bovendien een verboden vuurwapen in bezit. Zijn medeverdachten maakten zich volgens de rechtbank schuldig aan witwassen van grote sommen crimineel geld en voertuigen.

‘Extreem hardleers’

De hoofdverdachte uit Venlo werd eerder voor drugsgerelateerde zaken veroordeeld tot zes jaar cel in België en negen jaar in Duitsland. Hij liep bovendien in de proeftijd van een voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze lange celstraffen en proeftijd weerhielden hem er niet van nieuwe misdrijven te plegen. Hij blijkt volgens de rechtbank ‘extreem hardleers’. De rechtbank legt hem daarom acht jaar cel op. Daarnaast moet hij drie jaar van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling alsnog uitzitten.

In een vervolgonderzoek kwam de Venlonaar naar voren als verdachte van andere drugsdelicten. Die strafzaak wordt later door de rechtbank in Den Bosch inhoudelijk behandeld.

Eerder veroordeeld

Ook de andere verdachten werden eerder veroordeeld voor onder meer drugsdelicten. De 37-jarige man uit Eersel, die vandaag veroordeeld is tot zeven jaar cel, kreeg in 2014 een straf opgelegd. De 44-jarige man uit Deurne krijgt zes jaar cel. Hij liep nog in een proeftijd en moet de eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van twee maanden nu alsnog uitzitten.

Schadevergoedingen

Ook moeten de verdachten samen schadevergoedingen van in totaal ruim 98.000 euro (aan de gemeente Venlo) en ruim 45.000 euro (aan Stichting Limburgs Landschap) betalen voor het opruimen van het gedumpte drugsafval.