Tot 8 jaar cel voor grootschalige internationale drugstransporten via poefjes

De 40-jarige Colombiaan José G. uit Naarden krijgt met acht jaar de hoogste straf voor zijn leidinggevende rol aan een criminele organisatie die zich bezig hield met grootschalige internationale drugstransporten. Tegen hem eiste het OM onlangs 8,5 jaar cel.

‘Core business’

Volgens de rechtbank heeft G. zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het meermalen exporteren van grote partijen hard- en softdrugs vanuit Nederland naar Zweden en Ierland. Hij maakte deel uit van een criminele organisatie die de export van verdovende middelen als ‘core business’ had.

Keycard

De criminele organisatie fabriceerde zelf hockers (poefjes) die waren voorzien van een robuust sluitingssysteem, dat alleen met een bijbehorende keycard kon worden geopend. Zulke hockers, met daarin drugs, werden in opdracht van door de criminele organisatie gefingeerde ondernemingen op pallets in partijen meegegeven aan nietsvermoedende reguliere transporteurs.

Transport

Deze transporteurs vervoerden de partijen hockers naar een door de criminele organisatie gehuurde locatie in het buitenland. Leden van de criminele organisatie reisden ondertussen met auto of vliegtuig naar die locatie en namen daar de partijen hockers in ontvangst. De geleegde hockers werden in opdracht van andere door de criminele organisatie gefingeerde ondernemingen terug naar Nederland op transport gezet, om weer afgeleverd te worden op andere locaties van de criminele organisatie.

Ruim 100 transporten

De criminele organisatie is volgens de rechtbank verantwoordelijk voor meer dan honderd transporten van en naar Nederland, waarvan vier transporten in Oldenzaal, Zwolle, Stockholm en Dublin werden onderschept. In oktober 2021 zat in hockers in Oldenzaal bijna 15 kilo cocaïne, ruim 73 kilo amfetamine en 20 kilo mdma verstopt. Op 12 november 2021 zaten de hockers in Zwolle volgestopt met 19,7 kilo cocaïne en 312 kilo hasj.



In Dublin en Stockholm werden in poefjes 79 kilo wiet, 145 kilo hasj, 10 kilo coke, ruim 80 kilo amfetamine, 233 kilo hasj, 60 kilo coke en 22 kilo heroïne onderschept.

Pimpelmees

Veel van het bewijs in het strafproces Pimpelmees is afkomstig uit de telefoon van leider José G. In onderlinge communicatie werd gebruik gemaakt van codenamen, eerst vogels (onder meer ‘Meeuw’ en ‘Reiger’) en daarna roofdieren (‘Leeuw’, ‘Wolf’ en ‘Lynx’).

Leiders

Naast de acht jaar cel voor José G. kreeg de 57-jarige Alpaslan G. uit Almere als ‘belangrijk kernlid’ van de organisatie vijf jaar cel opgelegd. Tegen hem was 6,5 jaar cel geëist.

Vincent V. (39) uit Nieuwegein, die ook gezien wordt als een van de leiders, krijgt zes jaar en negen maanden cel. Met de 43-jarige Robert van der S. uit Ede, die wordt gezien als één van de leiders, heeft het OM procesafspraken gemaakt. Hij krijgt in ruil voor een verklaring zes jaar cel.



Vrijwel alle verdachten moeten tonnen aan criminele winsten aan de staat betalen.

Procesafspraken

Het OM heeft met vijf verdachten procesafspraken gemaakt. Een dergelijke overeenkomst tussen OM en verdediging houdt onder meer in dat verdachten de strafbare feiten niet ontkennen en ook geen verweer voeren op zitting, en afzien van hoger beroep, in ruil voor een minder hoge straf dan dat het OM zou eisen in een reguliere rechtsgang.