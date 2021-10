Tot 8 jaar geëist voor ondergronds crystal meth-lab

Connect on Linked in

Het was een spectaculaire vondst augustus vorig jaar in het Utrechtse Montfoort. Onder de grond, onder een dikke laag klei traceerde de politie zes aan elkaar geschakelde ingegraven containers met daarin een werkend crystal meth-laboratorium. Er groeiden al struiken in de laag aarde op de containers waardoor het lab ook vanuit de lucht niet was zichtbaar. De ingang van het laboratorium werd aan het oog onttrokken en afgesloten door een zware graafmachine die er zand en puin voor schoof.

Sloopbedrijf

Er werden drie mannen mannen aangehouden. Twee vijftigers uit Hoorn en Zaandam en de 60-jarige Joop V., de eigenaar van het sloopbedrijf dat op het terrein actief was. Op het terrein van het sloopbedrijf stonden ook nog andere zeecontainers met apparatuur en chemicaliën voor de drugsfabriek. Stroom en water werd geleverd via de hoofdaansluiting van de woning op het terrein. Met de elektriciteitsaansluiting in de woning was geknoeid. Op het terrein en in het laboratorium werd door de politie veel drugsafval, chemicaliën, 96 liter methamfetamine-olie en ruim 4 kilogram zogenaamde methamfetamine ‘kristallen’ aangetroffen.

Dode man

Op het terrein van Joop V. werd in 2014 al eerder een drugslab ontmanteld. De politie kwam dat lab op het spoor nadat er een dode man in een auto in Bodegraven werd gevonden. Naar later bleek was het slachtoffer, afkomstig uit Zoetermeer, om het leven gekomen door gebrekkige ventilatie in het drugslab. Er werden verschillende verdachten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, maar Joop V. werd vrijgesproken.

‘Coördinerende kok’

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag 5 jaar cel tegen Joop V. voor het crystal meth-lab dat vorig jaar onder de grond werd ontdekt. Een 54-jarige medeverdachte is eerder wel al veroordeeld voor betrokkenheid bij andere drugslabs. Hij is volgens het OM niet zomaar een laborant, maar een coördinerende ‘kok’ die beslissingen nam over de locatie en inrichting van het lab en het productieproces. Hij gaat als het aan het OM ligt 8 jaar de gevangenis in en zal ook een in 2015 opgelegde voorwaardelijke straf van een jaar moeten uitzitten. Ook deze voorwaardelijke straf heeft te maken met de productie van synthetische drugs.

Heterdaad

De derde verdachte werd op heterdaad betrapt bij de ontdekking en ontmanteling van het ondergrondse lab in Montfoort. Tegen hem eiste het OM vanwege zijn persoonlijke omstandigheden een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden.

EnCrochat

Volgens het OM zijn ook in dit onderzoek onderschepte EncroChat-berichten belangrijk voor het bewijs tegen de verdachten.

(Foto: Politie)