Tot 9 jaar cel geëist voor grootschalige cocaïnehandel Curaçao naar Oost-NL

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle negen jaar celstraf geëist tegen de 50-jarige K.C. uit Hengelo die wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne vanuit Curaçao naar Oost-Nederland smokkelde. Tegen vijf andere verdachten werden celstraffen geëist tussen de drie en acht jaar.

Silvolde



Bij de grootschalige cocaïnesmokkel werd gebruik gemaakt van zeecontainers die vanuit de haven van Curaçao via Vlissingen bij een bedrijf in Silvolde, dat als dekmantel diende, terecht kwamen. De modus operandi werd in het voorjaar van 2020 uitgedacht en de 50-jarige hoofdverdachte uit Hengelo was volgens het OM vanaf het begin betrokken bij het regelen en gereedmaken van de smokkel en handel.

Kalkzandsteen

In december 2020 werd een eerste container in de haven van Curaçao ingescheept. Deze werd drie weken later opgehaald uit Vlissingen en afgeleverd bij het bedrijf in Silvolde. In de container zaten tussen kalkzandsteen verpakte pakketten cocaïne.

Vier cocaïnetransporten



In totaal gaat het om vier cocaïnetransporten vanuit Curaçao die het Openbaar Ministerie Oost-Nederland linkt aan deze organisatie. De 50-jarige K.C. had, samen met een 56-jarige man uit Delft (die vorige week dinsdag een strafeis van acht jaar gevangenisstraf hoorde), achter de schermen een aansturende en leidinggevende rol. Er werden volgens justitie honderden kilo’s cocaïne geïmporteerd. Na aflevering werd de drugs gesorteerd en vervoerd naar Enschede of Hengelo, bedoeld voor de afzetmarkt.

Zeven verdachten

In de strafzaak bij de rechtbank in Zwolle staan zeven verdachten terecht voor hun wisselende rollen binnen deze criminele organisatie. Verschillende verdachten hebben Turkse roots. Ze werden in de zomer van 2022 aangehouden op verschillende locaties in Nederland maar ook Duitsland.

Ontsleutelde chats

Uit onder meer ontsleutelde cryptocommunicatie bleek de onderlinge rolverdeling. De medeverdachten lijken volgens het OM op verschillende momenten verantwoording af te leggen aan de 50-jarige Hengeloër. Uit het dossier blijkt volgens het OM ook dat de verdachte, die eind juni 2022 werd aangehouden en sindsdien vast zit, zocht naar meer dekmantelbedrijven (een metaalbedrijf en een fruitbedrijf) en zelfs naar een rederij met schepen en scheepspersoneel.

Strafeisen

Naast internationale drughandel maakte de 50-jarige hoofdverdachte zich volgens het OM in 2017 ook schuldig aan hypotheekfraude. Door middel van valsheid in geschrifte verkreeg hij een hypothecaire lening van 216.000 euro. Dit feit woog de officier van justitie vandaag mee in de strafeis. Tegen hem eist het OM negen jaar cel.

Een andere verdachte, de 51-jarige S.Ö. die maandag ook voor de rechtbank in Zwolle verscheen, wordt door het OM gezien als uitvoerder: hij haalde de cocaïne uit de containers bij het bedrijf in Silvolde en vervoerde het naar Hengelo. Tegen hem eist het OM drie jaar gevangenisstraf.

Bejaard

Vorige week kregen vier medeverdachten al een strafeis te horen van vijf, zeven (2x) en acht jaar cel. De oudste verdachte is een 76-jarige man uit het Achterhoekse dorp Megchelen. Dinsdag komt een laatste verdachte aan bod. Het gaat om een 21-jarige man uit Hengelo. Die zaak wordt achter gesloten deuren behandeld.