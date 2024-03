Tot 9 jaar geëist tegen koeriers die half miljard crimineel geld verplaatsten

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag tot negen jaar celstraf geëist tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Acht verdachten staan deze week terecht bij de rechtbank Den Bosch. Zij zouden zijn aangestuurd door de 52-jarige Albanese Griek Thanas B., die vorig jaar door Griekenland werd overgeleverd en in een aparte zaak terecht staat.

FBI

Het onderzoek van de Taskforce Underground Banking (TF-UB) begon met chatberichten van het communicatieplatform ANOM, verkregen van de Amerikaanse FBI. Daaruit bleek dat de groep zich tussen juni 2020 en maart 2021 op dagelijkse basis bezighield met de inname en verdeling van enorme hoeveelheden contant geld; zogenaamde picks & kicks. Er blijkt een geolied netwerk van koeriers achter te zitten die op openbare plaatsen in Nederland tassen vol contanten overdragen. De verdachten maken daarbij gebruik van voor ondergronds bankieren kenmerkende ‘tokens’ als betalingsbewijs. In totaal is er in acht maanden ruim 246.130.620 euro opgehaald (gepickt) en een bedrag van 247.830.600 euro weggebracht (gekickt).

Nauwgezet

De verdachten gingen volgens het OM te werk ‘alsof zij verkopers in de buitendienst waren van een legale onderneming’. Dag in dag uit werden grote geldbedragen opgehaald, geteld, herverdeeld en weer weggebracht. De administratie werd nauwgezet bijgehouden. Er waren coördinatoren van de verschillende kantoren die werkoverleggen hielden. Daarin bespraken ze de verbetering van werkprocessen en procedures. Dat het een allesbehalve regulier bedrijf was, werd duidelijk na het oprollen van cryptocommunicatieplatform EncroChat. Daarna werd direct afgesproken dat de afleveradressen niet langer genoemd zouden worden in de app, maar er verwezen zou worden naar een nummer op een lijst. Dagbalansen mochten niet meer met de hand geschreven worden om herkenning te voorkomen.

‘Kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’

De organisatie had twee locaties die verschillende gebieden bedienden; ‘kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’. In werkelijkheid loodsen waarin het criminele geld geteld en herverdeeld werd. Kantoor Den Haag blijkt een loods in Wateringen die zelfs werd overvallen. Bij een doorzoeking vond de politie er verschillende verborgen ruimtes en een geldtelmachine.

1,3 miljoen cash

‘Kantoor Amsterdam’ wordt na de overval het nieuwe hoofdkantoor, en blijkt te bestaan uit een loods in Nieuw-Vennep. Ook hier was een verborgen ruimte, geldtelmachines, maar ook werd er een bedrag van 1.300.000 euro aangetroffen, inclusief memo’s van de te tellen bedragen. Meerdere verdachten worden aan deze locatie verbonden.

Strafeisen

Het OM eiste maandag zes jaar cel tegen drie verdachten: een 41-jarige man uit Leidschendam, een 27-jarige man uit Haarlem en een 26-jarige man uit Mijdrecht. Twee van hen zijn bij ‘kantoor Amsterdam’ gezien toen ze bezig waren met een transactie. Ook een 42-jarige man uit Den Haag was hier actief als geldloper, en leerde nieuwkomers de fijne kneepjes van het geldlopersvak. Zijn broer, een 45-jarige man eveneens uit Den Haag, was al eerder aangehouden met een groot geldbedrag in zijn auto. Dat weerhield hem er volgens het OM niet van om in kantoor Amsterdam een verborgen ruimte te maken. Tegen de twee broers is respectievelijk 6,5 jaar en 6 jaar en drie maanden celstraf geëist.

Griekse verdachte

Een 61-jarige man uit Amsterdam had volgens het OM een leidinggevende rol en stond in nauw contact met de 52-jarige Thanas B., die in juni 2023 door de Griekse politie werd opgepakt op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. De twee communiceerden zowel via ANOM als Sky ECC over de balansen en de te betalen commissies en zijn dagelijks bezig met het ondergrondse bankieren. Ze maken gebruik van diensten van anderen, zoals een boekhouder, een 52-jarige vrouw uit Amsterdam.

Tegen de 61-jarige Amsterdammer is negen jaar cel geëist, de 52-jarige boekhouder moet als het aan het OM ligt drie jaar de cel in.

De Griekse medeverdachte staat in een aparte zaak terecht, maar werd maandag wel in de rechtszaal gehoord als getuige in de zaak van zijn vermoedelijke medewerkers. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, net als de 61-jarige Amsterdammer.

Misdaadgeld

Sommige verdachten erkenden dat ze als geldkoerier hadden gewerkt, maar ze zouden niet hebben geweten dat het om crimineel geld ging. Over de herkomst van de tassen cash die ze verplaatsten en hun opdrachtgevers lieten ze niks los. Toch blijkt volgens justitie uit de chats overduidelijk dat het om misdaadgeld gaat. Ze worden dan ook allen verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen van crimineel geld.

Naast de celstraffen eist het OM geldboetes tussen de 10.000 en 40.000 euro. Ook wil de officier van justitie dat de in beslag genomen geldbedragen en auto’s verbeurd worden verklaard.

Zie ook:

OM: koerier Griekse onderwereldbankier opgepakt