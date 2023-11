‘Griekse onderwereldbankier stuurde 500 miljoen euro cash door Nederland’

Connect on Linked in

De Albanese Griek Thanas B. (52) staat woensdag terecht voor de rechtbank in Rotterdam op verdenking van het aansturen van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. B. werd in juni 2023 door de Griekse politie opgepakt op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. In augustus werd hij overgeleverd aan Nederland.

Thanas B. geldt als een grote vis binnen het ondergronds bankierennetwerk. Via de ontsleutelde chatapplicatie Threema zou hij volgens justitie vanuit Griekenland opdracht hebben gegeven voor het ophalen en wegbrengen van in totaal 500 miljoen euro aan contant geld in Nederland.

Blanco strafblad

Follow the Money schrijft dat Thanas B. voor de Albanese politie geen totale onbekende is. In de kustplaats Agioi Saranda, waar zijn roots liggen, weet de politie dat hij nauwe contacten onderhoudt met drugssmokkelaars. Zijn naam figureert in verschillende onderzoeken, maar in zowel Albanië als in Griekenland heeft hij een blanco strafblad. In 2010 verhuist hij naar Griekenland waar veel Albanezen wonen. Zijn geld zou hij volgens Griekse media hebben geïnvesteerd in een Canadees bedrijf.

In het luxe appartement van B. in badplaats Glyfada, vlakbij Athene, vond de Griekse politie onder meer dure horloges en grote sommen cash geld in negen verschillende valuta.

‘KKY’

Volgens de opsporingsinstanties is Thanas B. een van de grotere spelers in het netwerk van criminele ondergrondse bankiers. Dat zou blijken uit een stroom aan ontsleutelde chatberichten van communicatiediensten Anom en Threema die rechercheurs van de Taskforse Underground Banking ontrafelden. Onder de gebruikersnaam ‘KKY’ stuurde hij volgens de Amerikaanse FBI een netwerk van koeriers aan in Nederland.

Randstad

Follow the Money schrijft dat de koeriers voornamelijk werken vanuit kantoorpanden op industrieterreinen in de Randstad, en geld ophaalden of wegbrachten voor criminelen in Nederland. Zo werden tassen met geld in verborgen ruimtes van auto’s of bestelbusjes vervoerd. In 2021 arresteerde de politie al een groep geldkoeriers in Den Haag, Delft, Leidschendam en Amsterdam. Deze koeriers staan terecht in een al langer lopend onderzoek, waarin Thanas B. een grote rol speelt, maar vooralsnog niet officieel is aangeklaagd.

Pannenkoekenrestaurant

Naast Thanas B. staat woensdag ook de 55-jarige Arnold van B. uit Den Haag terecht in een afzonderlijke inleidende zitting. Hij zou met de Albanese Griek versleuteld hebben gechat onder de naam ‘schilderPicaso Picasso’ en ‘schilderschilderschilder’. Van B. zou in totaal zestien keer als geldkoerier hebben opgetreden voor het netwerk en in totaal 1 miljoen euro aan contanten hebben opgehaald op een parkeerplaats bij een drukbezocht pannenkoekenrestaurant in Blaricum. Ook een andere Hagenaar zou onder de naam ‘Old man 2’ als geldkoerier vanuit Griekenland zijn aangestuurd.

Vorige maand werd in Rijswijk een 43-jarige man aangehouden die volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een koerier van Thanas B. was. Onlangs bleek tevens dat er op verzoek van Nederland in de Verenigde Arabische Emiraten op 26 september 2023 een andere verdachte is aangehouden in een onderzoek van de Taskforce Underground Banking.

