Tot acht jaar cel voor smokkel 1.122 kilo cocaïne via Noordzeekanaal

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft vier mannen veroordeeld tot celstraffen variërend van vier tot acht jaar voor de invoer van 1.122 kilo cocaïne via de Amsterdamse haven, in juli 2022. De coke zat verstopt in zakken cacaobonen. Drie mannen moeten daarnaast het geld terugbetalen dat zij met een eerder drugstransport in 2021 hebben verdiend, in totaal gaat het om een bedrag van ruim 2 miljoen euro.

Corrupte havenmedewerker

In juli 2022 onderschepte de politie in de Amsterdamse haven een container met daarin 1.122 kilo cocaïne. De cocaïne zat verstopt in zakken cacaobonen, afkomstig uit Ecuador. De container werd kort daarvoor door een chauffeur, een 55-jarige man uit Enkhuizen, opgehaald bij een Amsterdams havencontainerbedrijf. Een corrupte medewerker van dit bedrijf, een 29-jarige man uit Dijk en Waard, liet de chauffeur het terrein op. Nadat de chauffeur met de container vertrok, sjoemelde de medewerker in het computersysteem, zodat het leek alsof de container het terrein nooit had verlaten.

Volgauto

Twee andere mannen (de 43-jarige Iwan Z. en de 27-jarige Kevin K., beiden uit Purmerend) volgden de container in een gehuurde auto. Een van hen had ook een bestelbus gehuurd die geparkeerd stond op de plek waar de chauffeur de container naartoe had gereden. De rechtbank acht bewezen dat de chauffeur, de medewerker van het containerbedrijf en de twee mannen in de volgauto betrokken waren bij de invoer van 1.122 kilo cocaïne. Zij wisten, of hadden in ieder geval kunnen vermoeden, dat het om cocaïne ging.

Onderschepte communicatie

Bij het opleggen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de onderlinge taakverdeling. Iwan Z. en Kevin K. in de volgauto speelden een cruciale rol in de organisatie van het drugstransport. Dat is gebleken uit onderschepte chat- en telefoonberichten. Zij krijgen ieder acht jaar gevangenisstraf opgelegd. Tegen beide verdachten was tien jaar cel geëist.

De 29-jarige medewerker van het containerbedrijf was geen organisator, maar vervulde wel een cruciale rol. Hij heeft zijn functie en kennis van de logistiek bij het containerbedrijf ernstig misbruikt. Hij krijgt 6,5 jaar gevangenisstraf. De eis van het OM was negen jaar cel. De chauffeur handelde in opdracht en had alleen een uitvoerende rol. Hij krijgt vier jaar gevangenisstraf. Justitie had tegen hem zes jaar cel geëist.

Criminele verdiensten

Uit politieonderzoek is gebleken dat de twee organisatoren en de medewerker van het containerbedrijf in december 2021 ook al betrokken waren bij een drugstransport, waarbij zij op dezelfde manier te werk gingen. Uit de onderschepte berichten heeft de politie ook kunnen vaststellen wat deze drie mannen met het transport uit 2021 verdiend moeten hebben.

De rechtbank is van oordeel dat de mannen het verdiende geld aan de staat moeten terugbetalen. Voor de twee organisatoren gaat dat om ruim 1,1 miljoen euro per persoon. De medewerker van het containerbedrijf moet 22.000 euro terugbetalen.

De smokkel verliep via de vaarroute van Ecuador naar het Noordzeekanaalgebied in Amsterdam en Zaandam. ‘Een toplijn’ hoorde de politie een van de verdachten zeggen.