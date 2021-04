Tot drie jaar cel voor Hardliners-leden vanwege gewelddadige afpersing

Connect on Linked in

De rechtbank in Alkmaar heeft tot drie jaar cel opgelegd aan vijf leden van motorclub Hardliners MC uit Hoorn, Opmeer en Alkmaar voor een gewelddadige afpersing van een man uit Opmeer. Het vijftal probeerde het slachtoffer in de nacht van 7 op 8 oktober 2019 een bedrag van 10.000 euro afhandig te maken. Zij maakten uiteindelijk 1.900 euro buit.

De rechtbank acht bewezen dat de vijf verdachten het slachtoffer in de avond van 7 oktober 2019 in zijn huis hebben opgezocht, waar zij hem hebben geslagen en met een vuurwapen hebben bedreigd. Het slachtoffer werd – gekleed in enkel een broek, een T-shirt en slippers en met opgezwollen ogen – gedwongen om die nacht mee te gaan om geld te pinnen voor de verdachten.

Vrijspraak gijzeling

De mannen zijn vrijgesproken van gijzeling van het slachtoffer. Vanwege het tijdsverloop tussen de bedreiging en mishandeling en het vertrek in de auto later die nacht, acht de rechtbank gijzeling niet bewezen.

Volgens de verdachten ligt de achtergrond van de gebeurtenissen bij een seksueel delict waarbij het slachtoffer betrokken zou zijn geweest. De rechtbank noemt hun handelwijze een ontoelaatbare en zorgwekkende vorm van eigen rechter spelen, waarbij de verdachten enkel uit waren op financieel gewin.

Rapper Steef

Stefan R. M. (29), alias rapper Steef, president van het Hoornse chapter van Hardliners MC, is naast de afpersing ook veroordeeld voor verboden wapenbezit en het in bezit hebben van 19 gram cocaïne en ruim een kilo wiet. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij de initiatiefnemer en leider van de afpersing is geweest. Hij krijgt drie jaar celstraf. De eis was 3,5 jaar cel.

Diezelfde straf is opgelegd aan Jeremy N. (28) uit Opmeer, die in het verleden al vaak is veroordeeld voor geweldsdelicten en andere strafbare feiten. De andere drie verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 jaar. De verdachten hebben geen verantwoordelijkheid genomen voor hun handelingen. Dat rekent de rechtbank hen aan.

De rechtbank legt verder als maatregel een contactverbod met het slachtoffer aan alle verdachten op.