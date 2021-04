Eis: tot 3,5 jaar cel tegen leden Hardliners voor afpersing en gijzeling

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag en vrijdag voor de rechtbank in Alkmaar tot 3,5 jaar cel geëist tegen vijf mannen die worden verdacht van een gewelddadige afpersing en gijzeling van een man uit Opmeer. De vijf verdachten zijn lid van motorclub Hardliners MC. Een van hen is Stefan R. M. (29), alias rapper Steef, president van het Hoornse chapter.

10.000 euro

Volgens de officier van justitie was er sprake van ‘een gezamenlijk plan en gezamenlijk doel’ van de clubleden om op een gewelddadige manier 10.000 euro af te persen van de man uit Opmeer. Die man zat volgens NH Nieuws tijdelijk vast vanwege de mogelijke verkrachting van een vrouw, maar is inmiddels vrijgelaten. Het seksueel misbruik zou gefilmd zijn en was volgens de Hardliners reden om de Opmeerder het geldbedrag afhandig te maken.

Casino’s

Zij zouden het slachtoffer tussen 7 en 14 oktober 2019 geld hebben laten pinnen om een schuld te vereffenen, maar toen bleek dat hij niet genoeg geld op zijn bankrekening had, zouden ze hem ook naar casino’s in Alkmaar hebben gereden om daar te gokken. (tekst loopt door na de advertenties).

Financieel gewin

Alle verdachten ontkennen hun betrokkenheid bij de afpersing en gijzeling. Stefan R. M. verklaarde tijdens de rechtszaak de gedrogeerde, verkrachte vrouw te willen helpen ‘omdat ze recht heeft om te weten wat er was gebeurd’, maar volgens de officier van justitie waren de verdachten alleen uit op eigen financieel gewin.

Het OM eiste donderdag drie tot 3,5 jaar cel tegen Stefan R.M. (29) uit Hoorn, Stanley S. (43) uit Alkmaar en Jeremy N. (28) uit Opmeer. Tegen Dimitri C. (31) uit Rotterdam (geboren in Heerhugowaard) en Bert K. (38) uit Amsterdam werd vrijdag bijna drie jaar cel en een contactverbod geëist. Volgens het OM waren de twee in de afpersingszaak de “uitvoerder” en degene die de eerste klappen gaf aan de afgeperste man.

Rapper Steef

Alle verdachten kwamen al eerder in aanraking met politie of justitie. Stefan R.M. had al een strafblad. Hij werd eerder veroordeeld voor drugs en een nepwapen die bij hem werden gevonden. R.M. is president van het Hoornse chapter van Hardliners MC. Hij was eerder beveiliger bij motorclub Alcatraz Wanted en is ook actief als rapper onder de artiestennaam Steef. In 2016 bracht hij de videoclip 7 Dagen uit met de populaire rapper Josylvio.

Overeenkomsten



Opvallend is dat de afpersingszaak enkele overeenkomsten vertoont met de onlangs tot drie jaar veroordeelde Gregory dos S. (38) uit Heerhugowaard, alias rapper MF Juice. Hij werd veroordeeld voor een gewelddadige afpersing van een man uit Hippolytushoef. Ook hier werd een afpersingsfilmpje gemaakt van een slachtoffer, die vervolgens moest betalen. Ook hier was een vrouw betrokken bij het incident. Dos S. was tevens lid van Hardliners MC.

22 chapters

Motorclub Hardliners MC werd in mei 2019 vanuit de gevangenis opgericht door Lysander de R., ex-president van de Haarlemse Hells Angels, die een celstraf uitzit van negen jaar. De Hardliners hebben inmiddels 22 chapters in Nederland en tellen ongeveer 200 leden. De politie zegt 80 leden in het vizier te hebben die worden gelinkt aan circa 2.000 criminele activiteiten.

Het clublogo van Hardliners MC lijkt provocerend veel op het logo van de Hells Angels. Tussen Hardliners MC en Satudarah zou sinds enkele maanden ook een conflict spelen. Dat mondde waarschijnlijk uit in een schietpartij en ook meerdere explosies.