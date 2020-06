Tot tien jaar cel geëist tegen leden Amsterdamse drugsorganisatie

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag tot tien jaar cel geëist tegen zeven mannen die worden verdacht van drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Vijf van hen komen uit Amsterdam.

100 kilo coke en 8 ton cash

De zaak kwam aan het rollen toen een van de Amsterdamse verdachten (Ümit K., 42) zich in 2016 doorgesnoven en paranoïde bij de politie in Amsterdam-Osdorp meldde. Hij zei dat hij in zijn woning aan de Osdorper Ban vuurwapens, cocaïne en een groot geldbedrag had liggen. In zijn appartement vond de politie vervolgens ruim 100 kilo cocaïne en heroïne, ruim 800.000 euro cash geld en acht vuurwapens.

Luxeleven in buitenland

De spullen zouden van een organisatie zijn en K. meldde zich omdat hij bang was dat hij door die organisatie zou worden geliquideerd. Volgens de politie werd de woning vermoedelijk gebruikt als stash-huis. K. werd veroordeeld en de vermeende leiders van de groep sloegen vervolgens op de vlucht naar Dubai, Turkije en Marokko waar ze met geld smeten. Nader onderzoek naar de organisatie leidde in november 2017 tot de arrestatie van zes andere verdachten. Volgens het OM hebben zij zich gedurende 3,5 jaar schuldig gemaakt aan drugshandel en witwassen.

Internationale contacten

De organisatie beschikte over grote sommen cash geld, versleutelde telefoons, luxe auto’s en dure horloges, die allemaal in beslag zijn genomen. Uit onder meer getapte telefoonconversaties en whatsappverkeer, bleek dat de verdachten onderling veelvuldig communiceerden onder bijnamen als ‘Brulaap’, ‘Beer’, ‘Bob’, ‘Oog’ en ‘Scap’. Ook slaagde de politie erin een smartphone te ontsleutelen, wat een schat aan bewijs opleverde. De verdachten hadden veel internationale contacten.

Tegen Ümit K., die inmiddels een straf uitzat van zes jaar cel, eist het OM een jaar voorwaardelijke celstraf. De andere verdachten van 37 tot 45 jaar hoorden zeven tot tien jaar tegen zich eisen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.