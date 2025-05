27 mei 2025

Tot twee jaar cel voor zware explosies in Groningen en Winschoten

De rechtbank in Groningen heeft drie jongens van 19 en 17 jaar uit Tilburg veroordeeld voor het plegen van meerdere aanslagen met explosieven in Winschoten en Groningen in september 2023. De twee meerderjarigen hebben celstraffen van 36 en 30 maanden gekregen, waarvan een deel voorwaardelijk. De minderjarige verdachte krijgt jeugddetentie gelijk aan zijn voorarrest. Een andere 19-jarige verdachte is door de rechtbank vrijgesproken.