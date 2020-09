Tot vier jaar cel geëist voor speedlab Maarheeze

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tot vier jaar cel geëist tegen vier mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in Maarheeze, op 28 juli 2019. Het amfetaminelab werd ontdekt in een loods achter een boerderij aan Het Laar in het Noord-Brabantse dorp. Toen een arrestatieteam het pand binnenviel, waren er drie Limburgse mannen aan het werk.

De 42-jarige Torsten van der K. (42) uit Roermond hoorde met vier jaar cel de hoogste straf tegen zich eisen voor de rechtbank in Den Bosch. Leon van der L. (50) uit Maarheeze, de verhuurder van de loods bij zijn huis, hoorde vijftien maanden cel tegen zich eisen. Wiel H. (58) uit Venray en Harrie B. (54) uit Vlodrop hoorden drie jaar tegen zich eisen.

Eerder drugslab

Leon van der L. werd eerder tot acht maanden cel veroordeeld vanwege een soortgelijke zaak in 2016. Ook toen verhuurde hij een drugsloods in dezelfde straat op honderden meters van het speedlab dat vorig jaar werd gevonden. De omvang van dat lab was groot, zo is te zien in deze video. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.

In april dit jaar kwamen drie verdachten in de nieuwe zaak op vrije voeten omdat de inhoudelijke behandeling ervan door de coronacrisis maanden vertraging opliep.