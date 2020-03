Tot vier jaar cel voor invoer vloeibare cocaïne tussen tropische vissen

Print This Post

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag vier mannen tussen 32 en 47 jaar veroordeeld tot celstraffen van 2,5 tot vier jaar cel voor het invoeren van 6,66 kilo cocaïne via Schiphol. De coke uit Colombia die verstopt zat in zakken met levende tropische vissen werd op 4 september 2019 in beslag genomen.

Gele vloeistof

Bij de arrestatie van drie mannen bij een opslagruimte in Amsterdam vond de politie verdeeld over twee auto’s 41 dozen met daarin plastic zakken met levende tropische vissen. In vijf van de dozen zat onder de plastic zakken een dubbele bodem met een gele vloeistof. Na een test bleek deze vloeistof cocaïne te bevatten.

Vuurwapen en wiet

Een 44-jarige man kreeg met vier jaar cel waarvan veertien maanden voorwaardelijk de hoogste straf. Hij is volgens de rechtbank naast het invoeren van cocaïne ook veroordeeld wegens vuurwapenbezit. De politie vond bij hem naast het vuurwapen in Alkmaar en Heerhugowaard MDMA-pillen, 20 zakken met daarin bijna 24 kilo wiet(gruis) en vier koffers met in totaal ruim 29 kilo wiet.

Uit documenten bleek dat de zending cocaïne, die afkomstig was uit het Colombiaanse Bogota, voor het bedrijf van de 44-jarige man bestemd was. De andere drie mannen werden veroordeeld voor hun rol in het cocaïnetransport.

Kristallisatie

De opslagruimte waar drie verdachten werden opgepakt, bleek naast dozen met waterstofzuigers ook apparatuur te bevatten die kan worden gebruikt voor de extractie, kristallisatie en het drogen en versnijden van cocaïne.