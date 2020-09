Tot vijf jaar cel voor drugshandel via Primera Elburg

Connect on Linked in

Voormalig Primera-eigenaar Henri B. (46) uit Elburg is vrijdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot vier jaar celstraf. Medeverdachte Patrick B. uit Dronten gaat vijf jaar de cel in. De twee zijn veroordeeld voor witwassen en drugsbezit. De eis van het OM tegen Henri B. was vijf jaar, die straf pakt iets lager uit omdat de rechtbank mee laat wegen hoe groot de impact is voor zijn gezin, met name zijn kinderen.

15 kilo mdma

In april 2019 deed de politie een inval bij de Primera in Elburg waarbij Henri B. en Patrick B. werden opgepakt. De voormalig eigenaar gebruikte de winkel voor het verzenden van harddrugs. In de garage van de woning van Henri B. werd 15 kilo mdma gevonden, volgens de rechtbank behoorden de drugs toe aan de twee mannen. Ook acht de rechter bewezen dat ze samen 850.000 euro hebben witgewassen.

Schakel in drugsketen

Henri B. handelde volgens de rechtbank vanaf zeker november 2016 in drugs en de Primera was al langere tijd een schakel in een drugsketen. Hij bestierde de tabakszaak aan de Klokbekerweg samen met zijn vrouw, die ook verdachte was in het onderzoek maar eerder werd vrijgesproken.

In een recent interview met Omroep Gelderland noemt B. zijn overtredingen de grootste fout die hij in zijn leven heeft gemaakt.