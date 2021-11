Tot vijf jaar cel voor ondergronds crystal methlab in Montfoort (VIDEO)

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 54-jarige man uit Zaandam en een 60-jarige man uit Montfoort veroordeeld tot respectievelijk vijf en drie jaar celstraf voor een crystal methlab in Montfoort, dat in augustus 2020 werd gevonden in zeecontainers. De strafeisen van het OM waren acht en vijf jaar cel. Een 51-jarige man uit Hoorn krijgt 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, voor zijn aandeel in de drugsproductie.

Verborgen locatie

De politie trof op een bedrijventerrein in Montfoort een drugslab aan in zes ingegraven en geschakelde zeecontainers die waren bedekt met puin, klei en zand. De verborgen locatie lag op het terrein van de bedrijven van de 60-jarige verdachte. Volgens de rechtbank stelde de man de locatie ter beschikking voor drugsproductie en hielp hij daarnaast met het opzetten, inrichten en verbergen van het lab. Er is geen bewijs dat de man uit Montfoort een rol had bij de daadwerkelijke productie. Voor zijn faciliterende rol krijgt hij drie jaar cel.

Laborant

De 54-jarige Zaandammer hield zich volgens de rechtbank tussen april en augustus 2020 als laborant bezig met de voorbereiding van grootschalige drugsproductie. Ook heeft hij samen met de 51-jarige man uit Hoorn crystal meth geproduceerd in het lab. Verder hielp hij mee met het opzetten en inrichten van het lab. Voor zijn coördinerende rol krijgt hij een celstraf van vijf jaar. Omdat hij eerder is veroordeeld voor soortgelijke drugsdelicten moet hij daarnaast ook nog een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van één jaar uitzitten.

Ondergeschikte rol

De verdachte uit Hoorn was dagenlang aanwezig in het lab en hield zich daar samen met de Zaandammer bezig met het produceren van crystal meth. Hij had weliswaar een ondergeschikte rol, maar was wel degelijk betrokken bij het omvangrijke, professionele drugslab. Hij krijgt een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.