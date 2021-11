Tot vijf jaar cel voor smokkel 515 kilo cocaïne via haven Breskens

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft drie mannen uit Zwolle, Kampen en Urk veroordeeld tussen de 3,5 en vijf jaar celstraf voor de smokkel van 515 kilo cocaïne via de haven van Breskens. De pakketten cocaïne met de opvallende opdruk Covid-19 werden in oktober 2020 uit de Westerschelde gevist en in Breskens aan wal gebracht.

Ecuador

De partij drugs werd op 20 oktober 2020 vanaf een containerschip uit Ecuador in het water gedropt en door de drie verdachten met behulp van een gps-locatie en een kleinere boot uit zee gevist, waarna ze naar de haven van Breskens voeren. Daar werd het drietal vervolgens aangehouden.

Sturende rol

De hoofdverdachte, de 33-jarige Dirk W. uit Urk, moet vijf jaar de cel in omdat hij een sturende rol zou hebben gehad. Hij bekende voor de rechter dat hij pakketten uit de Westerschelde viste, maar verklaarde dat hij niet wist wat er in die pakketten zat. De rechtbank gelooft zijn verklaring niet.

De 56-jarige Roelof B. uit Kampen krijgt 4,5 jaar cel en de 32-jarige Zwollenaar Wesley van der B. 3,5 jaar. Laatstgenoemde is ook veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen en munitie.

Peilbaken en chats

De politie kwam het drietal op het spoor nadat de telefoon van de Urkenaar werd getapt. Op de boot plaatste de politie een peilbaken waardoor de exacte locatie van de boot precies kon worden vastgesteld. Volgens justitie is er veel bewijs tegen de drie “cokevissers”. Zo zijn er belastende chats via EncroChat en WhatsApp.

Mislukte pogingen

Twee eerdere pogingen om ladingen coke uit zee te vissen mislukten, zo blijkt uit onderschepte gesprekken tussen de verdachten. Op 23 mei 2020 voeren de drie met hun sportvisboot bij Breskens, maar keerden ze na 20 minuten terug naar de haven vanwege het slechte weer.

Pakketten drugs aangespoeld

Op 5 oktober 2020 reden twee verdachten naar Breskens en voeren ze kort met de boot, maar wisten ze de exacte locatie van de cocaïne niet te traceren. Een dag later spoelden op het Kalootstrand in Borssele pakketten en tassen met daarin ongeveer 300 kilo cocaïne aan. De rechtbank acht bewezen dat de Urker deze pakketten eigenlijk had moeten ophalen.

Twee weken later volgde een nieuwe poging, maar zag de kustwacht op 20 oktober 2020 ’s nachts drie personen op het dek in de weer met een zoeklamp. Omdat het leek alsof ze de drie pakketten uit het water aan het hengelen waren, werden de verdachten gevolgd en opgepakt in de haven van Breskens.