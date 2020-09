Tot vijf jaar cel voor witwassen ruim twaalf miljoen euro

Print This Post

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag drie mannen en een vrouw veroordeeld tot vijf jaar cel voor het witwassen van ruim twaalf miljoen euro en deelname aan een criminele organisatie. De 53-jarige Colombiaanse vrouw Maria P. wordt gezien als leider van de organisatie en krijgt de hoogste straf. De eis van het OM was in juli zeven jaar cel.

Cocaïne-import

De zaak kwam in februari 2019 aan het rollen toen het OM informatie binnenkreeg dat meerdere mensen zich zouden bezighouden met de import van cocaïne. Bij doorzoekingen van drie Amsterdamse panden en een vakantiehuisje in Limburg werd 12,8 miljoen euro in koffers gevonden.

“La Jefa”

De panden werden gehuurd door de Colombiaanse hoofdverdachte. Uit getapte telefoongesprekken werd duidelijk dat zij werd aangesproken met ‘La Jefa’ (de bazin) en ‘La Madre’ (de moeder). Ze vervoerde ook het geld in grote koffers vanuit Limburg naar Amsterdam.

Vakantiehuis

Twee Albanese medeverdachten van 22 en 42 zijn veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het tellen en bundelen van het geld in het Limburgse vakantiehuis. Een 50-jarige Colombiaan kreeg twee jaar cel omdat hij volgens justitie de woningen regelde waarin het geld werd gestashed.

Het is onduidelijk gebleven waar het geld vandaan komt, maar volgens het OM biedt het onderzoek veel aanwijzingen dat het aangetroffen bedrag afkomstig is uit drugshandel.