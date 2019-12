Tot zes jaar voor runnen drugslab in begraven zeecontainer

Connect on Linked in

De rechtbank Zutphen heeft zes mannen veroordeeld voor het grootschalig produceren van amfetamine. In het laboratorium nam de politie 147 liter amfetamine in beslag. Het drugslab was ingericht in een loods in het Gelderse Terborg.

(beeld uit archief politie)

Zeecontainer

De straffen variëren van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Op 11 april 2017 deed de politie een inval in de loods. Daar lag een berg afval met daaronder verscholen een omgekeerde zeecontainer. Een kleine opening in de zeecontainer leidde naar verschillende ruimtes die in gebruik waren als drugslaboratorium. Op het moment van de inval werd er drugs geproduceerd.

Verschillende rollen

De rechtbank baseert de straffen op de rollen die de mannen in het productieproces hadden en de periode waarin zij zich daarmee bezig hielden. 3 van de 6 mannen hadden een essentiële rol: zij zijn betrokken geweest bij de opbouw van het drugslaboratorium en bij het productieproces. Een 64-jarige man uit Aerdt en een 48-jarige man uit Doetinchem krijgen beiden een gevangenisstraf van 6 jaar. Een 44-jarige man uit Doetinchem krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar. Een 56 jarige man uit Eerbeek krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar en een 41-jarige man uit Gennep een gevangenisstraf van 18 maanden. Tot slot krijgt een man van 31 jaar uit Arnhem een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet de Arnhemmer een werkstraf van 240 uur uitvoeren.

Schadevergoeding

De zes mannen moeten samen een schadevergoeding van ruim 74 duizend euro betalen aan de eigenaar van de loods. De eigenaar van de loods moest namelijk de berg afval opruimen en in die tijd kon hij de loods niet verhuren. Tot slot oordeelt de rechtbank dat de mannen met de productie van amfetamine geld hebben verdiend. Daarom moeten drie van de zes mannen ieder 29.000 euro terugbetalen aan de staat.