Tot zeven jaar cel geëist voor crystal meth-lab

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft tegen twee mannen van 48 en 64 jaar zeven jaar gevangenisstraf geëist voor het runnen van een meth-lab. De 55-jarige eigenaar van een boerderij in Lucaswolde hoorde drie jaar tegen zich eisen en een andere medeverdachte twee jaar.

(beeld uit archief)

Maskers

Op 13 februari 2020 trof de politie in een afgelegen boerderij in Wanswerd bij toeval een metamfetaminelab aan dat in werking was. Er was niemand aanwezig. Dna-onderzoek aan maskers en flesjes die mogelijk waren gebruikt bracht twee verdachten in beeld: een 48-jarige man uit Amsterdam en een 64-jarige man uit Almere. Na observaties en opgenomen gesprekken leek het er op dat er een tweede drugslaboratorium was.

De politie weet uiteindelijk op 27 oktober 2020 de locatie van dat tweede lab te achterhalen. Het is in een boerderij in Lucaswolde. Dan worden naast de twee verdachten nog een derde verdachte aangehouden: een 55-jarige man uit Lucaswolde. Ze staan op dat moment met een gasmasker op in het laboratoriumgedeelte van de schuur. Later wordt nog een vierde verdachte aangehouden, een 60-jarige man uit Amsterdam.

Verbouwd

De vier worden verdacht van het produceren en aanwezig hebben van metamfetamine in Wanswert en Lucaswolde, voorbereidingshandelingen voor het produceren van metamfetamine in Wanswert en overtreding van de waterwet in Lucaswolde door het illegaal lozen van drugsafval in het oppervlaktewater. De 60-jarige en 55-jarige mannen worden verdacht van de feiten die zijn gepleegd in Lucaswolde.

Er is 3,5 kilo aan kristallen en circa 33 kilo metamfetamine in oplossingen gevonden. Tijdens de productie is er afval geloosd vanuit het drugslaboratorium, rechtstreeks in de sloot naast de schuur, door middel van de aangelegde afvoerpijp die in open en directe verbinding stond.

De eigenaar van de boerderij in Lucaswolde heeft een schuur verhuurd aan personen die daar vervolgens drugs hebben geproduceerd. Het OM is van mening dat hij op de hoogte was van de productie. Hij kreeg iedere maand huur voor het gebruik van de schuur en hij ontving een bedrag voor het klussen. Ook is de schuur verbouwd.