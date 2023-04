‘Tot zeven jaar geëist voor produceren miljoenen xtc-pillen’

Connect on Linked in

Tegen twee verdachten van betrokkenheid bij drugslabs in Overberg en Kockengen zijn voor de Utrechtse rechtbank celstraffen van zeven en vijf jaar geëist. Johan H. (54) en Michel B. (57) waren mogelijk betrokken bij grote labs in Overberg en Kockengen, aldus RTV Utrecht. In Overberg werden in 2020 1,5 miljoen xtc-pillen aangetroffen, en ook veel chemicaliën.

Boerderij

Johan H. woonde in een boerderij in het Utrechtse Overberg en werd aangehouden in een gestolen bestelbus. Mede door een chemische geur in die bus besloot de politie op zijn adres een kijkje te nemen bij zijn boerderij. Speurwerk naar de locatiegegevens van zijn telefoon leidde naar een locatie in Kockengen waar een drugslab met 10.000 liter chemicaliën werden gevonden. Zijn contact B. bleek ook veel op de adressen in Overberg en Kockengen te zijn geweest.

Traantje

Het Openbaar Ministerie ziet deze twee labs als deel van een groter verband en van een criminele organisatie die zeker vijf grote labs had draaien.

De hoofdverdachte is een man met de bijnaam “Traantje”, die nog in België vastzit. Justitie ziet B. en H. als klusjesmannen die door andere werden aangestuurd. In totaal staan komende tijd verdeeld over zeven zittingsdagen negen verdachten terecht. Op 30 mei is de uitspraak.