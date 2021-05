Wéér verdachten in omvangrijk drugsonderzoek vrijgelaten

Connect on Linked in

Elf verdachten in het omvangrijke drugsonderzoek “26Berne” – naar vijf drugslabs in Nederland en België – zijn deze week onder voorwaarden vrijgelaten. Ze mogen hun strafproces dat waarschijnlijk pas in 2022 dient in vrijheid afwachten. Een twaalfde verdachte bijgenaamd “Traantje” blijft als hoofdverdachte voorlopig vastzitten. De drugsclan werd opgerold door het kraken van Encrochat. Dat schrijft RTV Oost.

Ranzige drugslabs

Onderzoek “26Berne” draait om een internationale drugsorganisatie die wordt gelinkt aan het runnen van vijf drugslabs. Twee van die labs behoren tot de grootste en meest vervuilde van Nederland en België. In een boerderij in het Utrechtse Overberg (foto) troffen agenten op 18 maart 2020 een druglaboratorium aan waarbij de hele vloer blank stond met chemicaliën. In een grote tuinvijver werd chemisch afval geloodst.

Op het erf stonden grondstoffen voor de productie van ruim 2.000 kilo amfetamine. Ook werd voor vele miljoenen euro’s aan xtc-pillen gevonden. Een kleine bewakingscamera hield de pillen nauwlettend in de gaten. LFO-specialisten waren dagen bezig om het lab te ontmantelen.

10.000 liter drugsafval

Een man uit Overberg werd aangehouden als verdachte en dat leidde weer tot een drugslab in een schuur in Kockengen bij Utrecht. Daar werd 10.000 liter drugsafval gevonden. Voor de politie genoeg reden om te concluderen dat er honderden tot duizenden liters amfetaminepasta is gemaakt. De 75-jarige bewoner van het erf werd aangehouden.

Doordat de recherche in die periode ook de beveiligde chatdienst Encrochat wist te kraken kwamen nog meer verdachten op de radar van politie en justitie. Naast de Turkse Limburger S. (bijnaam “Traantje”) zou uit gekraakte chatgesprekken ook blijken dat de Enschedese ondernemer A.P. de leider van de drugsorganisatie is.

Encrochat & zzp-ers

Daarnaast leidden ontsleutelde chats naar drugslabs in Hattem, Groningen en Lendelede (West-Vlaanderen). Een rechercheur zegt tegen RTV Oost dat de in totaal twaalf verdachten niet per se bekenden van elkaar zijn.

‘Je ziet meer fluïde samenwerkingen. De verdachten zijn een soort zzp-ers. Ze hebben elkaar gevonden via Encrochat. De ene persoon weet een locatie, de ander regelt geld, een derde regelt grondstoffen, etc.’

Speedlab in oude varkensstal

“Traantje” zou betrokken zijn geweest bij de vier drugslabs in Nederland (Overberg, Kockengen, Hattem en Groningen) en die in een oude varkensstal in Lendelede. Daar werd in september 2020 het grootste drugslab ontdekt dat tot op heden bij onze zuiderburen werd gevonden. In het speedlab kon tot twee ton aan amfetaminepasta worden geproduceerd.

Tendens

De vrijlating van de verdachten in het proces “26Berne” typeert de huidige tendens van rechtbanken inzake grote drugsonderzoeken. De laatste tijd worden verdachten in grote drugszaken geregeld vrijgelaten voorafgaand aan de einduitspraak als er geen zicht is op een eindvonnis binnen aanvaardbare termijn.