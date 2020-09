Tot zeven jaar voor schietpartij bij drugsdeal zonder drugs

Connect on Linked in

De Alkmaarse rechtbank heeft vijf verdachten veroordeeld tot celstraffen voor hun aandeel in de vecht- en schietpartij na een mislukte drugsdeal op 11 oktober 2019 bij de McDonalds in Den Helder. Er vielen daar toen meerdere gewonden. De schietpartij ontstond omdat er geen drugs was.

(Soft)drugsdeal

Die bewuste avond had de 24-jarige verdachte A. een afspraak gemaakt met de 23-jarige Van W. in verband met een (soft)drugsdeal. Beide mannen kwamen niet alleen. A. kwam in een auto aan, samen met de 25-jarige De R., de 23-jarige Van D. en een vierde man (P.).

Van W. kwam op een scooter, samen met de 49-jarige S.. Die laatste is de hoofdverdachte.

Klappen

Toen bleek dat Van W. geen drugs kon of wilde leveren ontstond een vechtpartij, waarbij Van W. een kopstoot kreeg, werd omsingeld door de mannen uit de auto en klappen opliep. Op het moment dat beide kampen uit elkaar waren gegaan, is er meerdere keren geschoten, waarbij De R. ernstig gewond is geraakt en Van D. en P. ook getroffen zijn door een kogel in de arm en schouder.

Het bewijs was in het dossier waren onder meer de afgelegde verklaringen, camerabeelden en onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut.

Bekend

De rechtbank neemt aan dat S. het vuurwapen meenam. Hij heeft dat bekend en zei ook daarmee te hebben geschoten en de rechtbank heeft vastgesteld dat hij inderdaad degene is geweest die op De R. heeft geschoten, waardoor deze ernstig gewond is geraakt.

S. heeft zich beroepen op noodweer omdat De R. eerst op hem zou hebben geschoten. Maar dat blijkt volgens de rechtbank niet uit de camerabeelden en het forensisch onderzoek. Dit noodweerberoep is dan ook verworpen. De R. had overigens wel een vuurwapen bij zich.

De rechtbank spreekt S. vrij van poging tot doodslag op de andere tegenstanders omdat daarvoor onvoldoende bewijs is. Hij krijgt 7 jaar gevangenisstraf en moet aan het slachtoffer 35.000 euro betalen als vergoeding van de immateriële schade.

Scooter

De rechtbank acht bewezen dat Van W., toen de schermutseling voorbij was en hij achterop de scooter met S. wegreed, met het wapen van S. vanaf de scooter meer dan vijf keer op de stilstaande auto heeft geschoten waarin Van D. en P. zaten. Zij raakten daardoor gewond. Van W. wordt dan ook veroordeeld voor poging tot doodslag op deze twee mannen. Van W. wordt vrijgesproken van poging tot doodslag op A. en De R. omdat daarvoor onvoldoende bewijs is. Hij krijgt zes jaar gevangenisstraf en moet aan de twee slachtoffers materiële schade vergoeden en 1.500 euro aan immateriële schade.

Wapen

De R. wordt veroordeeld voor zijn deelname aan het openlijk geweld tegen Van W. en het, op twee dagen in september, voorhanden hebben van een vuurwapen. Dit laatste is gebleken uit filmpjes die op zijn telefoon zijn gevonden. Hij krijgt acht maanden cel.

De rechtbank spreekt hem vrij van poging doodslag op S. en Van W. Voor het bedreigen van S. met een wapen, ontslaat de rechtbank verdachte van alle rechtsvervolging omdat zijn beroep op noodweer slaagt. Er is namelijk eerst op hem geschoten.

Verdachte Van D. heeft zich schuldig heeft gemaakt aan openlijk geweld tegen Van W. Hij krijgt 150 uur taakstraf. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat hij gewond raakte door het schieten van Van W.

Verdachte A. wordt veroordeeld voor de vechtpartij tegen Van W. en het wegmaken van het wapen waarmee De R. die avond S. heeft bedreigd: 170 dagen gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank spreekt hem vrij van poging tot doodslag op S. en Van W.. A. heeft zijn straf al uitgezeten in voorarrest.