Tramschutter Gökmen T. uit rechtszaal verwijderd na bespugen advocaat

De Utrechtse tramschutter Gökmen T. (38) is maandagmiddag tijdelijk uit de rechtszaal in Utrecht verwijderd nadat hij zijn advocaat bespuugde. Tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de tramaanslag in Utrecht lachte T. naar nabestaanden en stak hij zijn middelvinger op naar de officieren van justitie.

Gökmen T., gaf vanaf het begin aan geen advocaat te willen. Hij wil zijn eigen verdediging voeren, maar omdat hij daar volgens de rechtbank niet toe in staat is, kreeg hij er wel een toegewezen. Toen de rechter de psychologische rapportages besprak die over T. zijn uitgebracht en de advocaat hem verzocht wat langzamer te praten en de zaken te bespreken op het niveau van zijn cliënt, bespuugde T. zijn advocaat.

Lachend en gapend

De voorzitter van de rechtbank liet daarop de geboeide T. direct afvoeren door de aanwezige politieagenten. Tijdens een korte onderbreking van de zitting werd hij naar een aparte ruimte gebracht, vanwaar hij de zaak via een videoverbinding kon volgen. Tijdens de hervatting werd T. weer de rechtszaal ingebracht en hoorde hij lachend en gapend de verhalen van de overlevenden en nabestaanden aan.

Mondkusjes en middelvinger

T., die ook mondkusjes gaf richting de vrouwelijke officieren van justitie en een middelvinger naar de rechtbank uitstak, zweeg bij alle vragen van de rechter. Deskundigen die T. onderzochten, adviseren tbs op te leggen. Volgens hen lijdt T. aan meerdere persoonlijkheidsstoornissen die volgens hen meer een rol hebben gespeeld bij de aanslag dan een terroristisch motief.

Videoreconstructie

Uit een videoreconstructie die maandag in de rechtbank is vertoond, was te zien hoe T. zijn slachtoffers op nog geen meter afstand neerschoot. Hij herlaadde tot twee keer toe zijn vuurwapen dat enkele keren haperde. Tijdens het herladen sprongen sommige passagiers aan de voorzijde van een ingeslagen raam uit de tram.

Gökmen T. heeft bekend dat hij op 18 maart 2019 het vuur opende in een tram op het 24 Oktoberplein. Daarbij vielen vier doden en meerdere gewonden. Het OM komt donderdag met een stafeis. De uitspraak is op 20 maart.