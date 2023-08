Transportlijnen “vullen” met drugs: tien jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Utrecht heeft de 37-jarige Kevin van B. uit De Meern veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar cel. Dat is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Volgens de rechtbank was B. betrokken bij grootschalige, internationale handel in harddrugs: cocaïne, amfetamine en ketamine.

Vissers

Dat gebeurde tussen juli 2019 en maart 2021.

Bewijs in de zaak “Obelisk” kwam van door de politie onderschepte chatgesprekken van chatdiensten Encrochat en Sky ECC.

Daaruit bleek volgens de rechtbank dat Van B. ervoor zorgde dat partijen drugs werden toegelaten tot transporten naar en uit het buitenland. Ook gaf hij instructies voor het verpakken en de distributie van de partijen drugs én hield hij zich bezig met de financiële afhandeling. De man had niet alleen nauwe contacten in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Hij beschikte ook over contacten met vissers die op open zee drugspakketten uit het water konden halen. Ook had hij contacten met bedrijven die drugs over land vervoerden. De drugs zaten vaak verstopt tussen vis, bloemen en fruit.

‘Vullen’

Van B. en drie anderen spraken in de versleutelde berichten met elkaar over “vullen”. De rechtbank gaat ervan uit dat het hier ging over het vullen van de transporten. Dat blijkt ook uit het feit dat gesproken werd over het vervoer van “stuks” “wit”, “bruin” en “dure”.

Dit zijn allemaal aanduidingen voor hoeveelheden cocaïne en heroïne. Uit de chatgesprekken maakt de rechtbank op dat verdachte zich in 2020, samen met anderen, schuldig heeft gemaakt aan het exporteren van (in totaal) 324 kilo cocaïne en heroïne naar Engeland, via Frankrijk.

Van B. heeft kortweg verklaard dat hij niet goed bezig is geweest. De rechtbank vindt dat hij hiermee onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen of spijt heeft betuigd.

Hij was al eerder veroordeeld voor vergelijkbare feiten. De strafbare feiten die hij tussen juli 2019 en maart 2021 pleegde, vielen binnen zijn proeftijd.

