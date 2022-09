Turk gearresteerd in Keulen om smokkel 2,3 ton cocaïne naar Rotterdam

Het Bundeskriminalamt (BKA) heeft maandag bekend gemaakt dat er op 2 september in Keulen een 58-jarige Turk is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van 2,3 ton cocaïne die eind augustus door de Douane in de haven van Hamburg werd ontdekt. De drugs was afkomstig uit Peru. In dat land zijn vier mensen aangehouden.

Asperges

Het onderzoek werd volgens het BKA gestart nadat er informatie was binnengekomen uit Peru over een container met ingeblikte asperges die ook cocaïne zou bevatten. De afzending van de cocaïne werd vanuit Peru al door de politie in de gaten gehouden. Op 30 augustus legde het containerschip aan in Hamburg. Daar werd de cocaïne heimelijk uit de container verwijderd en vervangen door nepdrugs. De lading had als eindbestemming Rotterdam omdat de cocaïne daar verkocht had moeten worden. De container werd daarom in Hamburg op een vrachtwagencombinatie geladen.

Organisator

De Turk in Keulen werd vervolgens aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de Europese organisator van het transport te zijn. Bij hem zijn harde schijven, mobiele telefoons, laptops en contant geld in beslag genomen.

Onder de verdachten in Peru (van 28, 49, 56 en 57 jaar) zou een Italiaanse zakenman (49) zijn. Bild meldt dat de politie een link met Albanese drugshandelaren in onderzoek heeft.

Italiaanse media schrijven dat de Italiaan Pasquale Bifulco is gearresteerd omdat hij leiding zou hebben gegeven aan een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne naar Europa zou verschepen. Enkele verdachten hebben de Albanese nationaliteit. Bifulco werd in Italië gezocht door de justitie in Calabrië, omdat hij deel uit zou maken van de ‘Ndrangheta. In Peru werd al in juni een zending cocaïne van deze groep in beslag genomen (zie foto).

Paraguay

Het lijkt erop dat de Duitse havens in toenemende mate interessant worden voor drugshandelaren om cocaïne Europa binnen te brengen. In februari 2021 werd 16 ton cocaïne afkomstig uit Paraguay in Hamburg beslag genomen, een deel van de verdachten in die zaak is Nederlands-Turks. In juli 2022 pakte de politie in Aschaffenburg (in deelstaat Beieren) 1.075 kilo die via Hamburg was aangevoerd. In september 2017 werd er ruim 1,5 ton cocaïne in dozen met bananen aangetroffen, enkele dozen waren al aangevoerd naar supermarkten.