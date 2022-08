Rechtbank houdt verdachten mega cokezaak gevangen

Connect on Linked in

De twee verdachten die voor de rechtbank in Rotterdam terechtstaan voor de smokkel van ruim 23.000 kilo cocaïne naar de havens in Antwerpen en Hamburg blijven nog zeker drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten, aldus het Algemeen Dagblad. De verdachten zijn twee neven uit Schiedam, die ontkennen iets met de zaak te maken te hebben.

Den Bosch

Samir B. (29) en Yassine B. (26) zijn gearresteerd nadat de politie in april van dit jaar invallen deed in verschillende landen in het onderzoek naar de vangst in 2021. In Hamburg pakten de autoriteiten ruim 16.174 kilo en in Antwerpen ruim 7200 kilo cocaïne.

In Nederland waren er invallen in Den Bosch, Dordrecht, Schiedam en Fijnaart, en werd 3,5 miljoen euro aan contanten gevonden. Tegelijk stapte de politie naar binnen op adressen in België, Duitsland, Spanje en Paraguay.

Samir B. bewoonde een vrijstaand huis in Den Bosch.

‘Spaargeld’

In Schiedam vond de politie op twee adressen bijna 3 miljoen euro. 2.843.255 euro in dozen bij een Schiedammer die zei het voor Yassine B. te hebben bewaard. Bij B.’s ouders lag 57.200 euro. ‘Dat was hun spaargeld’, stelde advocaat Haroon Raza voor de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt dat dit geld afkomstig was van cocaïnehandel.

Vlaardingen Atif S. is al eerder veroordeeld tot 4,5 jaar cel (na een eis van tien jaar) omdat hij zijn recent opgerichte bedrijf Shipments Solutions inzette voor de smokkel. In Dubai zou een belangrijke verdachte op vrije voeten zijn gekomen. In Abu Dhabi is een man uit Utrecht opgepakt in de zaak, en verder is er een Britse verdachte.

Yassine B. zegt gewoon een student te zijn die ‘weer verder wil studeren’. Maar de rechtbank wil hem nu niet vrijlaten. Het bewijs tegen de neven komt uit door de politie gekraakte berichten van Sky ECC. De recherche stelde vast dat Sky-telefoons zich op zekere momenten op dezelfde lokatie bevonden als gewone telefoons van de verdachten. Dat vindt de rechtbank een voldoende aanwijzing om schorsing van de hechtenis af te wijzen.

Overigens hebben de twee zich veelal hebben beroepen op hun zwijgrecht.

In oktober is de volgende voorbereidende zitting.