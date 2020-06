Turkije pakt Nederlandse coke-baron als hoofdverdachte in mega-onderzoek (UPDATE)

Connect on Linked in

In Turkije is de in Nederland veroordeelde Rotterdammer Cetin G. opgepakt in een zeer omvangrijk drugsonderzoek. Dat heeft een doorgaans betrouwbare bron aan Crimesite gezegd. G. was voortvluchtig nadat hij in 2016 de wijk nam door zijn enkelband te verwijderen. Hij werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een zeer groot cocaïne-transport.

Door Wim van de Pol

De Turkse minster van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu sprak in de ‘de grootste operatie in de geschiedenis van de republiek.’ In negen landen zijn invallen gedaan of mensen aangehouden, naast Turkije in onder meer in Nederland, België, Spanje, Italië, Chili, Ecuador en Brazilië. Er is tot nu toe voor 70 miljoen lira (ongeveer 9 miljoen euro) aan geld en vermogen in beslag genomen.

G. is volgens de bron van Crimesite hoofdverdachte in het onderzoek. Het bericht over aanhouding van G. is niet officieel door de politie bevestigd. Naast G. zouden nog andere Turkse drugshandelaren met grote namen zijn gearresteerd. Dinsdagmorgen waren de politie-acties in Turkije nog bezig.

Cem Polat, de Nederlandse advocaat van G., bevestigt desgevraagd de aanhouding, maar wil verder geen commentaar geven.

15 ton

In 2012 deed de politie een inval in zijn woning in Rotterdam. G. zou samen met anderen tussen 2011 en 2013 een 15.854,90 kilo aan cocaïne in Rotterdam en Antwerpen hebben ingevoerd. Hij richtte daarvoor fruit- en groentebedrijven op of nam die over. De rechtbank veroordeelde hem als leider van een criminele organisatie die cocaïne invoerde (maar niet voor de afzonderlijke transporten) en verder voor vuurwapenbezit, witwassen, valsheid in geschrifte en fraude.

In juni 2014 pakt de politie hem opnieuw op in verband met coketransporten, waaronder één van 8.000 kilo. De voorlopige hechtenis in die zaak was geschorst toen de rechtbank uitspraak deed.

Overigens werden verdachte mede-investeerders in de onderzochte transporten, waaronder die van 8.000 kilo, niet vervolgd.