‘Turkse crimineel spil cokesmokkel tussen Colombia en Nederland’

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft de Turk Mehmet B. (51) aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie, het voorbereiden van drugstransporten en drugs- en wapenbezit. B., die woont in Rotterdam, wordt ervan verdacht de spil te zijn in een groot internationaal opererend crimineel netwerk, dat onder andere cocaïne smokkelt en geld witwast. B. werd in juni vorig jaar opgepakt in Suriname.

Bij zijn arrestatie stuitte de politie op diverse communicatiemiddelen en een illegaal automatisch vuurwapen. Ook nam de politie een groot bedrag aan buitenlandse valuta en Surinaamse dollars in beslag.

Dozen met rozen

Website Key News schrijft dat op B.’s mobiele telefoons chatgesprekken en beeldmateriaal is gevonden dat erop duidt dat hij drugstransporten aan het regisseren was, tussen onder meer Bogota (Colombia) en Amsterdam. In een van de chats zou zijn gesproken over de smokkel van telkens een blok (kilo) cocaïne in dozen met rozen. Zowel in de dozen als in de blokken coke zouden gps-trackers verstopt moeten worden, om de zendingen te kunnen volgen.

Corrupte douaniers

Ook beschikt de Surinaamse politie over videomateriaal van de beveiligde cargoruimte (bagageruimte) van een vliegtuig. De politie sluit niet uit dat deze video’s zijn gemaakt door douaniers op de luchthaven.

In het Surinaamse onderzoek naar Mehmet B. werd in oktober 2022 douanier Cedric B. aangehouden. Een andere douanier die ook was aangehouden werd na verhoor heengezonden.