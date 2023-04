Turkse Godfather in rolstoel opgepakt in villa in Istanboel

Connect on Linked in

In Turkije is dinsdagavond een van de meest gezochte drugsbaronnen van het land aangehouden. Het gaat om Urfi Çetinkaya, die ook bij Interpol gesignaleerd stond. Çetinkaya werd gezocht omdat hij nog een straf van 24 jaar cel moet uitzitten maar ook omdat hij wordt verdacht van nieuwe feiten in verband met drugshandel. Volgens het directoraat-generaal Veiligheid in Ankara is hij in een villa in Istanboel-Sarıyer, noordelijk van het centrum, opgepakt.

Nationale prioriteit

Naast Urfi Çetinkaya werden nog vijf anderen opgepakt. De arrestatie van Çetinkaya was voor de Turkse regering een nationale prioriteit. Dat blijkt omdat op nationaal niveau werd samengewerkt tussen het Anti-Narcotica Departement, de politie in Istanboel, onder leiding van het het machtige directoraat-generaal Veiligheid in Ankara.

Çetinkaya, die is veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij transporten van heroïne en cocaïne tussen 2003 en 2013. Er loopt ook een nieuw onderzoek waarin in mei vorig jaar zijn broer en neef al zijn gearresteerd.

Rolstoel

Çetinkaya is van Turks-Koerdische komaf, naar zijn leeftijd valt alleen te gissen.

Hij zit al sinds 1988 in een rolstoel. Dat is het gevolg van een schietpartij door de politie toen hij in de auto op 18 mei 1988 een stopteken van agenten negeerde. Hij kwam enige jaren in de gevangenis maar werkte langzaam toe naar een toppositie in de Turkse onderwereld, vooral nadat hij weer op vrije voeten kwam.

Hij was verwikkeld in de bloedige nasleep van een mislukt heroïnetransport. Çetinkaya zou hebben samengewerkt met de Iraanse drugssmokkelaar Naji Zindaşti en betrokken zijn geweest bij het debacle van de Noor One.

Ali Akgün

In 2014 werd bij Athene de tanker Noor One in beslag genomen, die vanuit Dubai was aangevaren met aan boord in ieder geval ruim 2 ton Iraanse heroïne.

In de nasleep van dit in beslag genomen mega-transport zijn zeker 17 mensen geliquideerd, tot in Canada toe, onder wie de in het Passage-proces van liquidaties vrijgesproken Ali Akgün en een Griekse onderzoeksjournalist. Het transport zou in Turkije zijn betaald waarbij heroïnehandelaar Hossein Rikabadi, die ooit in Nederland woonde, als tussenpersoon zou hebben bemiddeld. Investeerders waren naast Zindashti, Çetinkaya en Akgün, ook Turken uit Rotterdam en Antwerpen.

Ali Akgün werd eind 2014 in zijn hoofd geschoten terwijl hij in zijn zwarte Bentley voor een stoplicht in Istanbul aan het wachten was. Een neef en de dochter van van Zindashti werden in het najaar van 2014 op een vergelijkbare manier geliquideerd in het centrum van Istanbul. Later volgden nog vele andere betrokkenen.

Zo reisden twee personen uit Canada op en neer om in 2016 in Dubai een liquidatie uit te voeren. Enige dagen na de moord lagen ze dood in een bosbessenveld van een boer in Canada.

Paleis

Hoe de onenigheid in de groep precies is ontstaan is onderwerp van speculatie. Over zowel Zindashti als Çetinkaya deden verhalen de ronde over hun machtige positie in Turkije. Çetinkaya is wel eens na president Erdogan ‘de machtigste man van Turkije’ genoemd, maar of dat zo was valt te betwijfelen. Hij bewoonde enige tijd een waar paleis in Istanboel, maar voelde zich op zeker moment gedwongen om onder te duiken en te emigreren. Hij zou onder meer in Dubai hebben verbleven. Zindashti werd enige jaren geleden in Istanboel gefotografeerd toen hij aan het diner zat met een voorman van de AKP, de partij van Erdogan.