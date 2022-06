Tv-ster verdacht van record drugsproductie blijft vastzitten

Print This Post

De voormalige televisie-ster Gianni van der B. blijft voorlopig vastzitten, op verdenking van grootschalige drugsproductie. Dat heeft de rechter in Limburg bepaalt. Dit meldt de zender L1.

Voorarrest

De rechter in Limburg ziet geen reden het voorarrest van de uit Weert afkomstige voormalige Tempation Island-deelnemer Gianni van der B. (29) te schorsen. De man wordt door justitie gezien als de organisator achter een groot crystal meth-lab. Dit meldt de lokale omroep L1.

Ook medeverdachten Damien B. (31) en Frits R. (35), die als laborant zou hebben gewerkt, blijven vastzitten.

Gaten

De politie vond op 30 juli 2021 een groot drugslab in Nederweert. Experts berekenden dat er honderd kilo crystal meth per dag kon worden geproduceerd. Ook werd er 1000 kilo van deze gekristalliseerde speed gevonden. Er waren gaten gegraven, waarin het drugsafval kon worden afgevoerd.

De politie kwam de criminelen op het spoor, doordat zij gebruik maakten van de door de politie zelf opgezette versleutelde chat-dienst ANOM. Rechercheurs konden dus meelezen.

Chats

De advocaat van Gianni van der B. en zijn medeverdachte, stelt vast dat er een onverklaarbaar gat zit tussen de gestopte chats in mei en de vondst van het lab in juli. ‘Daar heeft justitie geen verklaring voor’, zegt Gitte Stevens op de website van L1.

Ook zou er slechts van een van de verdachten DNA zijn gevonden bij het lab, in een toiletruimte die men ook kon bereiken, zonder door het lab te hoeven. Dit crystal meth-lab zou overigens het grootste zijn dat tot nu toe in Nederland is opgedoekt.

Bekend

Gianni van der B. is bekend van het tv-programma Temptation Island. Al eerder werd hij tot anderhalf jaar cel veroordeeld, voor de productie van synthetische drugs en bezit van spullen om een wietplantage mee op te zetten. Hij wordt ook in verband gebracht met een Belgische drugszaak, waar in augustus 2020 een drugslab werd aangetroffen.

Ook tijdens de productie van Temptation Island, in 2020, hielden Gianni en zijn vriendin zich niet aan de regels. Ze smokkelden een gsm mee. Toen dit werd ontdekt, mochten ze de show verlaten.