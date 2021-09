Twaalf jaar cel en tbs geëist voor moordpoging in Schiedam

Connect on Linked in

Justitie heeft vrijdag twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 22-jarige Vlaardinger Mert D. vanwege een moordpoging op een 18-jarige man uit Schiedam. Bij de schietpartij aan de P.J. Troelstralaan in Schiedam op 10 oktober 2020 werd het Turkse slachtoffer van dichtbij in zijn hoofd geschoten.

Blauw oog

De aanleiding van het incident ligt volgens de officier van justitie in een ruzie een dag eerder bij station Schiedam (zie foto). Het slachtoffer en D. krijgen daar ‘s middags slaande ruzie, waarbij de verdachte een blauw oog oploopt. Een dag later zien getuigen dat Mert D. in de P.J. Troelstralaan naambordjes van woningen inspecteert en bij verschillende huizen aanbelt om te vragen waar de 18-jarige man precies woont.

Uiteindelijk staan de twee oog in oog met elkaar waarbij D. direct zijn wapen trekt en een schot lost. Op camerabeelden is te zien dat D. hard wegrent met het vuurwapen in zijn hand.

Blijvend hersenletsel

De 18-jarige Schiedammer raakte door de kogel in zijn hoofd zeer ernstig gewond en zal door blijvend hersenletsel de rest van zijn leven zeer intensieve zorg nodig hebben. Volgens het OM is een forse straf dan ook op zijn plaats. Maar niet alleen daarom. ‘Deze zaak heeft de twijfelachtige eer het 83ste schietincident van 2020 in de hele regio te zijn geweest’, aldus de officier van justitie. ‘Het was voor Schiedam het zesde schietincident. Daarom zal met de op te leggen straf ook tot uitdrukking moeten worden gebracht dat tegen wapenbezit en wapengebruik hard wordt opgetreden.’

De uitspraak is over twee weken.