Twaalf jaar cel voor doodslag en verstoppen lijk in kist

De rechtbank in Amsterdam heeft Sebastiaan M. tot 12 jaar cel veroordeeld voor de moord op Jane Johnson. M. vermoordde zijn huisgenoot tijdens een ruzie, en verstopte haar daarna in een kist. Het lichaam werd pas weken later teruggevonden.

Door Joost van der Wegen

Kist

Het al in verregaande staat van ontbinding verkerende lichaam van de 65-jarige vrouw werd op 4 oktober gevonden in het huis van de twee in de Jonge Roelensteeg, in het centrum van Amsterdam. Het lijk was verpakt in plastic en werd in een metalen kist aangetroffen. Op haar stoffelijk overschot werden sporen van verwurging gevonden.

Ruzie

De 55-jarige M. zou volgens justitie op 2 september 2022 ruzie hebben gehad met Johnson, zo ontdekte ze via een getuige. Daarna loog hij over het feit dat zij naar het buitenland was vertrokken. Toen Johnson vanaf 7 september niet meer kwam opdagen als schoonmaakster bij een buurman, en hij geen contact met haar kon krijgen, schakelde hij de politie in. Die vond bij een eerste bezoek haar paspoort, wat erop duidde dat ze niet uit Nederland kon zijn vertrokken, en bij het twee bezoek troffen ze haar ontbonden stoffelijk overschot aan in de kist.

Paniek

De verdediging van M. bestond eruit dat hij aangaf dat hij M.’s al koude lichaam had gevonden, nadat zij kennelijk was gevallen, en dat hij daarna in paniek was geraakt en haar lichaam had ingepakt, en in een kist in een kamer had gelegd die werd gebruikt voor het kweken van cannabis.

Toedracht

Onderzoek van de patholoog toonde aan dat Johnson was gewurgd, en haar ribben had gebroken. De rechter vond het verhaal van de val op basis van het onderzoek van haar lichaam daarom niet geloofwaardig, en bedoelt om de ware toedracht te verhullen. Namelijk die van de moord op Johnson.

Respectloos

De rechtbank vond moord met voorbedachte rade alleen niet aangetoond en veroordeelde M. tot 12 jaar cel voor doodslag, en voor het verbergen van een lijk, om de oorzaak van de dood te verbergen. Ze nam daarbij in overweging dat nabestaanden van het slachtoffer weken in onzekerheid hebben geleefd over Johnsons verdwijning, en dat het verbergen van Johnson in de kist respectloos was, en dat haar hiermee een waardige uitvaart is onthouden.