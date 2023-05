Twan Huijs: ‘Ik had interview met Holleeder met kennis van nu niet gedaan’

Connect on Linked in

Journalist en presentator Twan Huijs zou het interview met Willem Holleeder in College Tour in 2012 met de blik van nu niet hebben gedaan.

Beeld: Willem Holleeder tijdens de omstreden uitzending van College Tour in 2012

Kerfstok

Huijs (59) stelt dat hij de uitzending niet had gedaan, als hij destijds had geweten wat later nog meer naar buiten kwam over Willem Holleeder. Hij zegt dit in een interview met AD.nl ‘Een paar jaar later kwamen de getuigenissen van zijn zussen naar boven, waaruit bleek dat hij nog veel meer op zijn kerfstok had. Het was nog veel erger. Dat is het verschil dat ik nu maak.’

De voormalige Nieuwsuur-anchor vindt het wel belangrijk om het interview ‘in de tijd’ te plaatsen: ‘Hij was net vrij man. Iedere krant, ieder televisieprogramma wilde hem interviewen.’

Veroordeeld

Willem Holleeder, de veroordeelde Heineken-ontvoerder, was op het moment van de uitzending ook al veroordeeld voor afpersingen, en bestonden er al verdenkingen van vijf moorden tegen hem.

Na de uitzending ontstond er bij Radio 1 een felle woordenwisseling tussen misdaadjournalist John van den Heuvel en Twan Huijs, over de morele vraag of Holleeder in het format van het programma College Tour had moeten worden geïnterviewd.