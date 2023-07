Twee Amsterdammers opgepakt in onderzoek naar doodschieten crimineel Dwight Mook

Connect on Linked in

De politie heeft deze week twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waarbij op 18 juli crimineel Dwight Mook (43) om het leven kwam. Beide verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De Surinaams-Amsterdamse Dwight Mook werd op 18 juli rond 16.00 neergeschoten in een auto bij een parkeerplaats op de Vikingpad in Amsterdam-Noord. Hij raakte zwaargewond en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mook, alias “Groothoofd”, zou mogelijk het slachtoffer zijn geworden van een ripdeal.

Belgisch kenteken

Wat zich precies heeft afgespeeld en wat het motief was voor de schietpartij, maakt deel uit van het politie-onderzoek. Getuigen hebben verklaard dat zij een harde knal hoorden, waarna een gewonde man een rode auto met Belgisch kenteken in werd getrokken en dat dit voertuig snel wegreed. Toen gealarmeerde agenten ter plaatse niemand aantroffen, startten ze een onderzoek in de omgeving en kort daarna werd duidelijk dat de gewonde man naar een ziekenhuis was gebracht. De betrokken rode auto werd daar ook aangetroffen en in beslag genomen.

Vrijgelaten

Voor de schietpartij werden nog diezelfde dag twee mannen van 37 en 38 uit Almere aangehouden, maar zij kwamen korte tijd later weer op vrije voeten. Ze zijn volgens de politie geen verdachten meer in de zaak.

Een Team Grootschalige Opsporing doet uitgebreid onderzoek naar het incident en dat resulteerde maandag in de aanhouding van een 24-jarige Amsterdammer. Woensdag werd een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Beide mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Om die reden zegt de politie op dit moment geen verdere informatie te verstrekken. Beide mannen zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven langer vastzitten.

Zeven jaar cel

Mook schoot in 2001 op 21-jarige leeftijd na een verkeersruzie in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat de 23-jarige Amsterdamse Surinamer René Nijda dood. Als hij in voorarrest zit voor de schietpartij steekt hij na een ruzie een medegedetineerde met een balpen in diens hart. Het slachtoffer overleeft de steekpartij ternauwernood. In mei 2002 veroordeelt de rechtbank Mook tot zeven jaar cel.

Na zijn vrijlating in 2006 komt hij opnieuw in aanraking met justitie. Hij wordt verdacht van diefstal, mishandeling en drugsdelicten. Na een laatste veroordeling in Nederland in 2017 zou hij voornamelijk in België verblijven.