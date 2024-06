Twee arrestaties in onderzoek naar overlijden jonge vrouw in Lelystad

Connect on Linked in

De politie heeft maandag in Joure twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een jonge vrouw. Het slachtoffer, de 18-jarige Ryan al Najjar uit Joure, werd op dinsdagochtend 28 mei aangetroffen in het water langs de Knardijk in Lelystad.

Volledige beperkingen

De twee verdachten zijn een 22-jarige man uit Joure en een 24-jarige man uit Leeuwarden. Beide mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat politie en het Openbaar Ministerie geen nadere informatie mogen verstrekken en beide verdachten alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

TGO

Het lichaam van de 18-jarige Ryan al Najjar werd op 28 mei rond 09.00 in het water aan de Knardijk aangetroffen. De vrouw was door een misdrijf om het leven gekomen. Onder leiding van het Openbaar Ministerie startte de politie met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) een groot rechercheonderzoek.

Het slachtoffer is op 22 mei voor het laatst in Joure gezien en de politie onderzoekt wat er in de tussentijd met de vrouw is gebeurd, waar ze is geweest en met wie ze contact heeft gehad. Daarvoor is de politie op zoek naar getuigen en mensen die meer weten.