Twee explosies enkele uren na elkaar in Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een woning aan de Koenraad van Zwabenstraat in Rotterdam-Zuid heeft maandagavond rond 22.45 een explosie plaatsgevonden. Op 26 september vond bij dezelfde woning ook al een explosie plaats. Ruim twee uur later vond er op de Boerenhoek in Hoogvliet ook een explosie plaats bij een woning. Bij beide aanslagen raakte niemand gewond.

(Beeld: JBMedia)

Bij de eerste explosie aan de Koenraad van Zwabenstraat in Rotterdam-IJsselmond zagen buurtbewoners twee mannen op een scooter wegvluchten na de knal. De forensische opsporing heeft ter plaatse onderzoek verricht. Op 26 september vond bij dezelfde woning ook al een explosie plaats. De woning zou vervolgens een maand op slot zijn gegaan op last van de burgemeester. Op foto’s is te zien dat er op straat restanten van een zelfgemaakt explosief zijn aangetroffen.

Forse schade

Rond 01.20 vond er op de Boerenhoek in Hoogvliet (foto) ook een explosie plaats bij een woning. Die veroorzaakte forse schade doordat een kozijn uit de woning werd geblazen. Ook zouden de gordijnen kort in brand zijn gevlogen. Op de stoep liggen glasscherven. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een Cobra.

Het Team Explosieven Veiligheid en de forensische opsporing verrichten onderzoek. Het betrof de tweede explosie in enkele uren tijd in Rotterdam.