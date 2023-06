Zestigste explosie in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam is de teller van het aantal explosies dat in de laatste maanden plaatsvond vannacht op 60 uitgekomen. Bij ontploffingen voor twee panden, in de nacht van maandag op dinsdag, ontstond lichte schade. Niemand raakte gewond.

Explosie

Voor een rolluik van coffeeshop ‘7’ aan de Joost van Geelstraat in Rotterdam-West vond rond 02.45 een explosie plaats. Dit meldt RTV Rijnmond. Deze werd gevolgd door een kleine brand bij het pand. De schade aan het pand viel mee, niemand raakte gewond.

Gat

Een uur later was het in de nacht van maandag op dinsdag weer raak bij een flat in de Eric Kropstraat. Daar vond een ontploffing plaats die een gat sloeg in de toegangsdeur van een portiek. Ook hier raakte niemand gewond. Na de explosies zouden er een of meerdere scooters in de omgeving te zien zijn geweest, meldt de politie.

De politiemensen die bezig waren met het onderzoek naar de eerste explosie bij de coffeeshop, konden de knal van de latere ontploffing aan de Eric Kropstraat horen.

Naar aanleiding van de tientallen explosies die in Rotterdam de laatste maanden plaatsvonden, werd de bewaking van enkele locaties al opgeschroefd. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam gaf eerder aan dat er een verband is tussen de inbeslagnames van drugs in zijn stad, en de aanslagen.