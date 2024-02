Twee jaar cel voor dodelijke ontploffing in drugslab

Connect on Linked in

De rechtbank Leeuwarden, heeft dinsdag een 22-jarige man veroordeeld voor betrokkenheid de ontploffing in een drugslab in Haule waarbij een 53-jarige man om het leven kwam. Hij kreeg twee jaar cel en een jaar voorwaardelijk. De officier van justitie had vier jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk geëist.

Zwaargewond

De verdachte is schuldig aan het medeplegen van het bereiden van harddrugs en het voorhanden hebben van productiemiddelen voor het bereiden van harddrugs.

Hij werd aangehouden na de ontploffing, in 2022. Hij raakte zelf zwaargewond.

Vat met chemicaliën

Op 31 mei 2022 kwam de politie af op een melding over een schuurbrand in Haule. Bij aankomst troffen ze de verdachte aan. Hij had over zijn hele lichaam brandwonden opgelopen. Hij vertelde in een drugslab aan het werk te zijn geweest.

Bij het op druk brengen van een RVS-vat (een grote ketel) zou dat vat zijn ontploft. In het vat zaten chemicaliën voor het maken van amfetamine. Als gevolg hiervan zijn de wanden van de loods waar het drugslab zich bevond omver geblazen en is een gedeelte van het dak geheel weggeblazen.

Brandweer

De brandweer vond later een tweede persoon. Diens lichaam is in meerdere stukken op twintig meter afstand in een weiland aangetroffen.

Uit onderzoek van experts blijkt dat er een grote hoeveelheid stoffen en voorwerpen op de locatie aanwezig was voor de vervaardiging van MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen.

De rechtbank houdt er rekening mee dat de verdachte tijdens het begaan van deze feiten in een proeftijd van een eerdere veroordeling liep. Uit de meest recente rapportage van de Reclassering blijkt dat verdachte sinds januari 2023 een positieve ontwikkeling doormaakt, aldus de rechtbank.

De verdachte heeft nog altijd last van zijn verwondingen en zal hiervoor nog verschillende operaties moeten ondergaan. De man die overleed was een goede vriend van hem.