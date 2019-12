Twee jaar cel voor rapper Tekashi 69

Connect on Linked in

De Amerikaanse rapper Tekashi 69 (6ix9ine) is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De 23-jarige rapper, die al dertien maanden vastzit wegens onder meer verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie, moet daarom nog elf maanden in de cel blijven.

Nine Trey Gangsta Bloods

Tekashi 69 (echte naam Daniel Hernandez) werd in oktober 2018 gearresteerd nadat hij betrokken was bij de gewelddadige straatbende Nine Trey Gangsta Bloods. In de zaak die woensdag diende, bood hij zijn excuses aan tegenover het slachtoffer van de schietpartij waar hij bij betrokken was.

Flinke strafvermindering

In januari bekende de New Yorkse rapper schuldig te zijn aan afpersing, vuurwapenbezit, samenzwering en drugshandel. Aanvankelijk hing Tekashi 69 een straf van 47 jaar boven het hoofd, maar omdat hij uit de school klapte over andere leden van Nine Trey Gangsta Bloods, kreeg hij een flinke strafkorting van uiteindelijk twee jaar cel. Daarnaast krijgt hij 300 uur taakstraf en moet hij een boete van 35.000 dollar (ruim 31.000 euro) betalen. Na zijn vrijlating staat 6ix9ine nog vijf jaar onder toezicht.

‘Snitch’

Volgens aanklagers is het leven van de artiest na zijn celstraf in gevaar, omdat bendeleden mogelijk uit zijn op wraak. Tekashi 69 liet echter weten geen deel te willen uitmaken van een getuigenbeschermingsprogramma, omdat hij weer wil gaan optreden. Collega-rappers als Snoop Dogg, Meek Mill en Future noemden 6ix9ine eerder een rat en een snitch.